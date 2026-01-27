gastronomia regional

Data celebrada em 27 de janeiro destaca a versatilidade do vinho do Porto e suas combinações com a gastronomia regional

Celebrado em 27 de janeiro, o Dia Internacional do Vinho do Porto surge como uma oportunidade para desmistificar a bebida, tradicional na Europa, mas que também harmoniza com pratos e sobremesas da gastronomia amazônica. O sommelier do Pátio Gourmet, Alexsander de Oliveira, indica combinações que valorizam os aromas e sabores do vinho.

De forma geral, Alexsander resume a principal regra da harmonização. “Quanto mais doce e intenso for o vinho, mais estruturado precisa ser o alimento. Quando essa relação funciona, bebida e comida se complementam sem que um se sobreponham um ao outro”, afirma.

Vinho do Porto e gastronomia amazônica

Na culinária regional, o sommelier indica o vinho do Porto Ruby, de perfil frutado, para acompanhar sobremesas como chocolate amazônico, brownie de cupuaçu, banana frita ou assada e preparações com castanha-do-pará.

Já o Porto Tawny harmoniza com banana-pacovã caramelizada, tapioca com coco e castanha, além de sobremesas feitas com rapadura. O Porto Branco, segundo Alexsander, acompanha bem queijos regionais mais suaves, castanhas tostadas e sobremesas menos doces preparadas com frutas como taperebá ou graviola.

Consumo ainda cercado de dúvidas no Brasil

Foto: Divulgapção

O sommelier do Pátio Gourmet observa que o vinho do Porto ainda é cercado de dúvidas entre os consumidores brasileiros. “Aqui, ele costuma ser associado apenas a datas especiais, mas é um vinho que pode, e deve, ser mais explorado. Tudo depende do momento em que é servido e das combinações escolhidas”, destaca.

Segundo ele, um dos equívocos mais comuns está na ordem de consumo. “De modo geral, o Porto não é indicado para abrir refeições. A recomendação é que seja consumido ao final, principalmente nos estilos mais encorpados e doces”, explica.

A temperatura também interfere diretamente na experiência. “O Porto tinto, que é o mais difundido no mundo, deve ser servido em torno de 16 °C, sem resfriamento excessivo, para preservar aromas e estrutura”, orienta.

Harmonização valoriza sobremesas e chocolates

Na harmonização, as sobremesas se destacam como principais aliadas do vinho do Porto. “Os chocolates, especialmente os mais intensos, equilibram muito bem a doçura e o teor alcoólico do Porto, criando uma combinação mais harmônica”, ressalta Alexsander.

A escolha do estilo faz diferença no resultado. “Para quem está começando, o Porto Ruby costuma ser a principal porta de entrada. É um vinho jovem, frutado, fácil de gostar, com aromas de frutas escuras que dialogam muito bem com sobremesas à base de chocolate, como brownies, tortas e bolos, além de frutas secas, como ameixa e uva-passa. A estrutura do vinho sustenta sabores mais marcantes”, explica.

Para quem deseja avançar na experiência, o sommelier indica os LBV (Late Bottled Vintage) e os Vintage. “São vinhos de maior concentração, feitos a partir de safras específicas, que permanecem mais tempo no paladar. São vinhos mais potentes, que harmonizam melhor com chocolates intensos, sobremesas ricas ou queijos curados. Em muitos casos, também podem ser apreciados sozinhos, quando a ideia é apenas degustar com calma”, diz.

Perfis mais maduros e opções versáteis

Foto: Divulgapção

O Porto Tawny atende a quem busca vinhos mais maduros e evoluídos. “O envelhecimento em madeira confere mais complexidade a ele. É o tipo de vinho que harmoniza bem com nozes, amêndoas e outras oleaginosas, além de sobremesas feitas com açúcar queimado ou frutas como damasco e figo. Também funciona bem com queijos de média intensidade”, indica.

Alexsander também chama atenção para o Porto Branco, ainda pouco conhecido. “Ele pode ser servido levemente mais fresco e funciona bem em momentos mais informais, com uma proposta mais leve”, acrescenta. A bebida acompanha queijos suaves, castanhas, sobremesas menos doces e até petiscos leves.

Rótulos disponíveis no Pátio Gourmet

Entre os rótulos disponíveis no Pátio Gourmet, o consumidor encontra Monteiro Ruby Porto, Monteiro Tawny Porto, Monteiro White Porto; Ceremony Porto Ruby e Ceremony Porto Tawny; além de Azul Portugal Porto Ruby, Azul Portugal Porto White e Azul Portugal Porto Tawny 10 Years.

“Esses rótulos permitem explorar diferentes estilos e ocasiões de consumo, desde a primeira experiência até paladares mais experientes”, comenta o sommelier.

As unidades do Pátio Gourmet estão localizadas na avenida Djalma Batista, no bairro Chapada; na rua Via Láctea, no Conjunto Morada do Sol; e na rua Terezina, em Adrianópolis.

