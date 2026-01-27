DECCM

Suspeito foi detido no bairro Cidade de Deus por tentativa de feminicídio.

Um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (27) após tentar matar a própria companheira durante uma agressão violenta ocorrida na zona norte de Manaus. A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) norte/leste, na avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, as investigações começaram após o filho da vítima procurar a delegacia e relatar que, no sábado (24), o agressor atacou a mulher durante uma discussão motivada pela recusa dela em lhe dar dinheiro para comprar bebida alcoólica, que ele consumia desde a manhã.

“Diante da negativa da vítima, o homem passou a proferir graves injúrias, tentou tomar à força o celular e o cartão bancário que ela segurava, desferiu um soco em seu rosto e a arremessou violentamente contra um muro”, explicou a delegada.

Ainda segundo a polícia, as agressões continuaram até a vítima desmaiar devido aos impactos. Populares que presenciaram a cena acionaram o serviço de emergência, enquanto o agressor fugiu do local com medo da chegada das autoridades.

Durante as diligências, a equipe constatou que as agressões eram recorrentes e que o suspeito possui histórico de violência doméstica. Diante disso, foi solicitada a prisão preventiva, deferida pelo Judiciário e cumprida na manhã desta terça-feira.

O homem responderá por tentativa de feminicídio, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

