Tráfico de drogas

Droga veio da Bolívia em voo clandestino e estava escondida perto de pista ilegal no interior do Amazonas

Cerca de 500 kg de cloridrato de cocaína e duas armas de fogo foram apreendidos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO/AM) durante uma operação realizada na terça-feira (27), no município de Maués, no interior do Amazonas. A ação contou com o apoio de forças de segurança do Amazonas e de Mato Grosso, além da Força Aérea Brasileira (FAB).

O material ilícito foi encontrado escondido em uma área de mata na zona rural do município, próximo a uma pista de pouso clandestina usada para o recebimento da droga por meio de aeronaves.

A operação teve início após o compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança envolvidos. Com a confirmação dos dados, as equipes elaboraram um planejamento operacional que resultou na apreensão da carga, com atuação de equipes terrestres e apoio aéreo do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer/MT) e da FAB.

Durante as investigações, os agentes identificaram a aeronave utilizada no esquema criminoso. A droga entrou no território brasileiro em um avião de pequeno porte, em voo clandestino, com origem na Bolívia, país produtor de cocaína.

(*) Com informações da assessoria

