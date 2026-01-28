Inovação

Iniciativa inédita visa fortalecer a gestão educacional nos municípios do Amazonas

Publicado em 28 de janeiro de 2026

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará, nos dias 4 e 5 de fevereiro, a partir das 9h, no auditório da Corte, o lançamento oficial do Programa de Apoio à Melhoria da Qualidade da Educação, batizado de “TCE pela Educação”.

A nova gestão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins integra a iniciativa inédita no Brasil, e o conselheiro-corregedor Fabian Barbosa coordenará o programa.

Objetivos do programa

O TCE pela Educação tem como objetivo principal fortalecer a gestão educacional nos municípios amazonenses, atuando de forma orientadora e estratégica.

Além da fiscalização, o Tribunal oferece suporte técnico especializado e gratuito, permitindo que as cidades melhorem os indicadores educacionais e aumentem a qualidade do ensino.

“O TCE pela Educação foi estruturado para apoiar os gestores com método, planejamento e acompanhamento contínuo. É uma atuação que induz melhorias reais e sustentáveis na educação pública”, ressaltou a conselheira-presidente Yara Lins.

O conselheiro-corregedor Fabian Barbosa destacou a importância do programa: “A educação é uma política essencial. Ao apoiar os municípios, o Tribunal contribui diretamente para transformar realidades e ampliar oportunidades”.

O lançamento reunirá autoridades do Tribunal, prefeitos, secretários municipais de educação, articuladores municipais, especialistas e lideranças políticas.

Os articuladores terão papel central, atuando como elo técnico e estratégico entre prefeituras e o Tribunal.

Cronograma do lançamento

No dia 4 de fevereiro, após o Ato Solene de Lançamento, os gestores municipais assinarão o Termo de Compromisso e Metas, oficializando a participação no programa.

A estrutura detalhada da iniciativa, incluindo metodologia, acompanhamento e objetivos estratégicos, será apresentada.

No dia 5 de fevereiro, o programa dedicará a programação a uma jornada técnica de imersão, com treinamentos e oficinas sobre planejamento estratégico. As atividades abordarão:

Conceitos de gestão educacional

Aplicação do método PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir)

Uso da plataforma de acompanhamento

Dinâmicas para identificar oportunidades e desafios nas redes municipais

Selo TCE de Qualidade Educacional

O programa também prevê a criação do Selo TCE de Qualidade Educacional, que reconhecerá os municípios que obtiverem avanços nos 10 indicadores do programa.

A premiação será distribuída em ouro, prata e bronze, destacando o cumprimento de metas e a evolução da gestão educacional.

Por fim, o edital com critérios detalhados está sendo elaborado pelo Departamento de Auditoria em Educação do TCE-AM (DEAE).

