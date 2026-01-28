FVS

FVS-RCP alerta população sobre cuidados com água e lama contaminadas durante enchentes e alagamentos

O Amazonas passa por um período de chuvas intensas, elevando o risco de transbordamentos de rios, alagamentos e enxurradas em áreas urbanas e rurais. Nesta quarta-feira (28), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) alerta a população para a adoção de medidas preventivas essenciais, visando reduzir a contaminação por águas poluídas.

Entre as principais preocupações está a leptospirose, doença infecciosa causada por bactérias do gênero Leptospira. A transmissão ocorre pelo contato da pele ou mucosas com água ou lama contaminadas pela urina de roedores, principalmente ratos. Pequenas lesões na pele podem facilitar a infecção, que se intensifica durante enchentes e alagamentos.

Alertas da FVS-RCP

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, orienta:

“Quem teve contato com alagação e apresentar febre, dor de cabeça, dores musculares, principalmente nas panturrilhas, ou mal-estar, deve procurar imediatamente uma unidade de saúde e informar ao médico sobre essa exposição.”

Segundo Alexsandro Melo, diretor de Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP, a prevenção e o acesso à informação são essenciais:

“A adoção de medidas simples de proteção e a procura precoce pelos serviços de saúde fazem a diferença na redução de casos e na gravidade das doenças nesse período.”

Medidas de prevenção recomendadas

A FVS-RCP recomenda:

Evitar contato com áreas alagadas sempre que possível.

sempre que possível. Utilizar botas, luvas ou sacos plásticos bem vedados em mãos e pés se houver necessidade de atravessar áreas alagadas.

em mãos e pés se houver necessidade de atravessar áreas alagadas. Proteger alimentos e água potável adequadamente.

adequadamente. Limpar e desinfetar ambientes atingidos por enchentes com água sanitária .

. Reforçar o controle de roedores na região.

