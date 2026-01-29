Imprudência

Vítima de 26 anos recebeu atendimento após veículo de frete realizar manobra imprudente no Shopping Cidade Leste.

Manaus (AM) — Uma mulher foi atingida por estilhaços de vidro na tarde desta quarta-feira (28), por volta das 13h37, no Shopping Cidade Leste, em Manaus. O incidente ocorreu no subsolo do centro comercial quando um veículo de frete realizou uma manobra de marcha à ré de forma imprudente. Dessa forma, o carro atravessou a calçada e colidiu violentamente contra uma parede de vidro, provocando a queda da estrutura no momento em que a cliente passava.

De acordo com a administração do shopping, a vítima é Tayla Silva Nascimento, de 26 anos. Imediatamente, a equipe de segurança e o bombeiro civil da unidade realizaram os primeiros socorros no local. Nesse sentido, os profissionais verificaram que não havia hemorragias aparentes, mas conduziram a jovem ao ambulatório interno para realizar a limpeza das feridas e a retirada de pequenos fragmentos de vidro.

Atendimento médico e responsabilidade do condutor

Logo em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local para prestar suporte avançado. Embora o impacto tenha sido forte, os médicos não constataram fraturas após a avaliação clínica. Mesmo assim, a equipe encaminhou a vítima para uma unidade de saúde externa para passar por exames complementares e garantir sua segurança.

Por outro lado, o motorista envolvido no acidente permaneceu no local e prestou esclarecimentos. Segundo o relatório interno, ele realizava um serviço de frete e assumiu a responsabilidade pela manobra irregular sobre a calçada. Portanto, o condutor assinou um termo de responsabilidade pelos danos causados tanto ao patrimônio do shopping quanto à integridade da cliente.

Assistência e segurança no shopping

Em nota, o Shopping Cidade Leste informou que ofereceu todo o suporte necessário à Tayla e sua família. Além disso, o empreendimento destaca que colabora integralmente com as autoridades competentes para finalizar o registro do caso. Dessa maneira, a administração reafirma o compromisso com a segurança de todos os seus frequentadores e monitora as áreas de acesso para evitar novos incidentes.

Por fim, o shopping segue operando normalmente após a limpeza da área afetada. Assim, o estabelecimento orienta que prestadores de serviço redobrem a atenção ao realizar manobras nas dependências do centro de compras. Dessa forma, o objetivo é garantir que o ambiente permaneça seguro para os milhares de clientes que circulam diariamente pelo local.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Vídeo mostra resgate de vítimas de acidente na AM-010