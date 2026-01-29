Investigação

Imagens registram ameaça e discussão horas antes do homicídio no bairro Betânia.

Manaus (AM) – Manaus (AM) – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre Alana Arruda Pereira, de 25 anos, e o suspeito do crime, Emerson Vasconcelos de Araújo, dias antes do assassinato ocorrido no bairro Betânia, zona Sul da capital, na noite desta quarta-feira (28).

Nas imagens, Emerson chega ao local em uma motocicleta e entra na residência. Logo depois, Alana aparece e inicia uma discussão com o suspeito. Outras pessoas também surgem no vídeo e tentam apaziguar a situação. Duas mulheres participam da tentativa de contenção: uma permanece do lado de fora, ao lado de Alana, enquanto a outra tenta intervir pelo lado de dentro da casa. Na gravação aparece que a discussão foi dia 18 deste mês.

Mulher morreu após ser baleada no bairro Betânia

Alana Arruda Pereira foi morta na tarde desta quarta-feira (28), na rua Jorge Gomes, nº 221, no bairro Betânia, zona Sul de Manaus, por Emerson, que era vizinho da vítima.

De acordo com informações repassadas por policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 16h30 e teria sido motivado por uma desavença antiga entre a vítima e o suspeito, que trabalha como vigilante.

Desentendimentos eram frequentes, segundo a polícia

Segundo a polícia, Alana e Emerson já vinham se desentendendo há algum tempo. Conforme relatos preliminares, o homem costumava provocar conflitos envolvendo a família da vítima, o que gerava discussões frequentes entre os dois.

Na noite anterior ao crime, Alana teria retornado ao endereço acompanhada de pelo menos dois homens armados, mas não encontrou o suspeito.

Vítima voltou ao local e foi atingida por disparo

Na tarde desta quarta-feira, Alana voltou sozinha ao local e foi tirar satisfação com o vizinho. Durante a discussão, o homem efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima na cabeça.

Ela morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Suspeito se entregou à polícia

Após o crime, Emerson se apresentou voluntariamente à polícia. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde entregou um revólver calibre 38, utilizado no homicídio.

Polícia apura motivação do crime

O delegado George Gomes, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), confirmou que havia um histórico de conflitos entre a vítima e o autor do crime. Segundo ele, a equipe ainda apura a natureza da desavença e as circunstâncias exatas do homicídio.

“O que temos até o momento é que existia uma desavença antiga entre a vítima e o autor. Houve conflitos anteriores, inclusive no mesmo dia do crime. Em determinado momento, ele desceu da residência armado e efetuou o disparo”, afirmou o delegado.

A polícia informou ainda que não há confirmação, até o momento, de que a vítima ou a filha dela sofriam importunação sexual por parte do suspeito. Testemunhas e o próprio autor do crime foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento.

As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação do crime e definir as responsabilidades penais.

