Juiz da 4ª Vara do Trabalho de Manaus considera demissão desproporcional

Um motorista carreteiro que trabalhou por mais de dois anos em uma empresa de transporte de Manaus conseguiu reverter na Justiça a demissão por justa causa aplicada após desviar da rota para usar o banheiro. O juiz do Trabalho Gerfran Carneiro Moreira, da 4ª Vara do Trabalho de Manaus, considerou a punição desproporcional e determinou o pagamento de R$ 14,4 mil ao ex-funcionário.

O valor inclui verbas rescisórias e indenização por danos morais.

Na defesa, a empresa afirmou que aplicou a justa causa por considerar que o motorista abandonou a carreta e forneceu informações falsas. Segundo a empresa, essa é a punição mais grave prevista na legislação trabalhista. A defesa também destacou que abriu uma sindicância interna para apurar os fatos, embora o trabalhador não tivesse histórico de faltas graves, apenas uma advertência verbal anterior.

De acordo com o processo, o motorista desviou da rota determinada, o que o sistema da empresa registrou. Ele estacionou a carreta próximo a um shopping e atrasou a viagem em cerca de uma hora. Em depoimento, o trabalhador admitiu ter usado o veículo para fins pessoais e explicou que precisava utilizar o banheiro.

Falta de proporcionalidade

Na decisão, o juiz afirmou que a atitude da empresa afrontou o bom senso. Segundo ele, a empresa aplicou a penalidade máxima por um descumprimento pontual das regras, ocorrido em apenas um dia. O magistrado também ressaltou que a sindicância interna não garante, por si só, que a conclusão adotada tenha sido correta.

“Não vou discordar de que é arriscado parar o veículo a esmo na cidade dominada pelo crime. Mas vamos ser razoáveis. Naquele dia, não ocorreu nenhum furto, como alegado. O trabalhador não parou o caminhão por improbidade. Ele parou para fazer o que todos nós fazemos”, afirmou o juiz.

Sentença

Na sentença, o magistrado reconheceu que a empresa demitiu o motorista sem justa causa. Por isso, condenou a empresa ao pagamento de aviso prévio, 13º salário, férias proporcionais com acréscimo de um terço, depósitos do FGTS e multa de 40% sobre o fundo. O juiz também determinou a correção do registro de saída na carteira de trabalho digital.

Sobre os danos morais, o trabalhador alegou constrangimento por ter sido acusado de falta grave. A empresa pediu a rejeição do pedido. No entanto, o juiz entendeu que imputar uma falta grave sem provas gera prejuízo ao empregado. Assim, fixou indenização de R$ 8 mil por danos morais.

Ainda cabe recurso da decisão.

(*) Com informações da assessoria

