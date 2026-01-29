Operação

Prisões ocorreram em decorrência de flagrante, mandado de prisão temporária e mandado de prisão condenatória

Três homens foram presos nesta quinta-feira (29) em Humaitá, interior do Amazonas, durante a Operação Sementes do Futuro. Eles têm 19, 44 e 46 anos e são investigados por estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes.

Em relação ao jovem de 19 anos, foi cumprido mandado de prisão temporária. O segundo suspeito, de 44 anos, foi preso em razão de sentença condenatória. E o terceiro suspeito, de 46 anos, foi autuado em flagrante pelo crime.

Operação Sementes do Futuro

Conforme o delegado Torquato Mozer, além de realizar três prisões, a operação atuou também de maneira educativa, incentivando as denúncias e mostrando que a PC-AM está agindo de forma diligente no combate a esses crimes, que comumente ocorrem dentro do ambiente familiar, um espaço que deveria ser de acolhimento e proteção.

“No decorrer das diligências, cumprimos, na rua Vila Lobos, em Humaitá, mandado de prisão temporária do indivíduo de 19 anos, investigado por abusar sexualmente de três crianças, de 5, 8 e 12 anos. Já o homem, de 46 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável contra a sua sobrinha de 14 anos, no bairro Nova Esperança”, detalhou o delegado.

Em relação ao cumprimento de mandado de prisão em razão de sentença condenatória, o infrator de 44 anos cumprirá pena de 9 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado.

Os três homens responderão por estupro de vulnerável e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem é preso por estupro de duas adolescentes no AM