Big Fone vai tocar hoje no BBB 26 e quem atender pode eliminar um participante das provas da semana, mudando os rumos do jogo

O Big Fone vai tocar hoje no BBB 26 (Globo) e promete alterar os rumos do jogo.

Tadeu Schmidt anunciou a novidade na edição de ontem: “O Big Fone vai tocar e quem vai escolher qual aparelho vai dar a mensagem é você, o público”, afirmou.

Nesta edição, quem atender ao Big Fone fará uma escolha estratégica: uma pessoa ficará de fora das disputas do Líder e do Anjo. “Quem atender ao Big Fone vai tirar uma pessoa das três provas da semana: do Líder, do Anjo e, se estiver no Paredão, também não participa da Prova Bate-Volta”, explicou o apresentador.

O Big Fone será acionado ao vivo no programa, previsto para começar às 22h25 (horário de Brasília). Segundo Tadeu, o telefone mais temido tocará antes da Prova do Líder.

