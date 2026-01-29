Dois barcos-tanque que transportavam combustível explodiram na manhã desta quinta-feira (29), no rio Solimões, entre Anori e Anamã. A explosão feriu gravemente cinco tripulantes.
A Polícia Militar resgatou os feridos e os levou ao hospital de Anamã, onde a equipe médica prestou os primeiros atendimentos. Duas vítimas estão sendo transferidas para o hospital de Manacapuru por causa da gravidade dos ferimentos.
O comandante da Polícia Militar de Manacapuru, tenente-coronel Igor Reis, explicou que a explosão dos barcos-tanque no Rio Solimões ocorreu durante o transbordo de combustível de uma embarcação para outra.
