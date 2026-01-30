Violência

Rocam prendeu quatro suspeitos de participação no crime

Publicado em 30 de janeiro de 2026

Por EM TEMPO

Renan Vitor dos Santos Gomes, 17 anos, morreu a tiros na noite de quinta-feira (29) durante um assalto na rua Leão de Judá, comunidade Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas disseram que ele trabalhava como sucateiro quando criminosos armados anunciaram o assalto e atiraram contra ele.

O adolescente foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Salles, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam quatro suspeitos, dois com mandados em aberto, e os conduziram ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A polícia também apreendeu a arma de fogo e o veículo usados no crime. O Departamento Especializado em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

