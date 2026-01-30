Maxiane Rodrigues, Líder da Semana no BBB 26, recebeu uma punição gravíssima na manhã desta sexta-feira (30) e perdeu 500 estalecas. A penalidade gerou preocupação entre os confinados, que temeram a possibilidade de irem para o “Tá com Nada”, regime ainda mais restritivo do que a Xepa.
A professora demonstrou surpresa ao ver o aviso de “punição gravíssima” exibido no monitor do Quarto do Líder. Sem entender o motivo, ela questionou em voz alta o que teria feito e deixou o cômodo, seguindo em direção à escada.
Em seguida, a voz do Big Boss explicou que o líder não pode sair do quarto deixando outro participante no local. Ao perceber o erro, Maxiane se emocionou, caiu no choro e recebeu apoio de outras sisters.
“Ah, não acredito, cara. Cunhã ficou dormindo”, lamentou Maxiane, ao se dar conta de que havia deixado Marciele no quarto enquanto saiu para tentar atender ao Big Fone.
Empurrão
A correria para atender ao Big Fone, que tocou poucos minutos depois das 7h desta sexta-feira (30), provocou um clima tenso entre Jonas Sulzbach e Paulo Augusto. O veterano acusou o participante do grupo Pipoca de tê-lo empurrado durante a disputa para alcançar o aparelho.
Grande parte da casa ainda dormia no momento. Babu Santana, que estava na cozinha preparando café, foi quem atendeu ao Big Fone e recebeu uma pulseira prateada. Após o ocorrido, Jonas afirmou ter sido empurrado por Paulo Augusto, e os dois conversaram sobre a situação no banheiro.
“Você viu o que fez, né? Você não lembra?”, questionou Jonas. Paulo Augusto se defendeu, dizendo que o colega corria devagar e ainda aparentava estar sonolento. “Você caiu com tudo, estava molenga. Eu nem estava correndo no meu máximo”, explicou.
“Eu não caí sozinho”, rebateu Jonas. Paulo então perguntou se ele realmente acreditava que houve um empurrão e pediu desculpas. “Tá tranquilo, ainda estou pensando”, respondeu Jonas.
Mais tarde, Paulo Augusto reproduziu a cena na sala ao lado de Juliano Floss. Segundo ele, Jonas corria lentamente enquanto ele passou em alta velocidade. “Ele caiu muito feio, estou até com medo. Fui tentar conversar com ele, queria ver as imagens. Minha consciência está limpa”, afirmou.
(*) Com informações da CNN Brasil
