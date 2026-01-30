Protesto

Ato protesta contra maus-tratos a animais após morte de cachorro em Florianópolis.

A morte do cachorro Orelha, vítima fatal de um ato de violência na Praia Brava, em Florianópolis, provoca comoção entre os brasileiros e será motivo de uma manifestação na Orla da Praia da Ponta Negra em Manaus, no próximo domingo (1) às 9h da manhã.

O ato pedindo Justiça pelo animal é convocada pelo vereador Amauri Gomes (UB) e o ex-deputado federal Delegado Pablo. O ponto de encontro será em frente a Feirinha do Empreendedor, próximo da Orla 92.

“Essa manifestação é um pedido de Justiça pela morte do Orelha. Sabemos que neste país a impunidade muitas vezes prevalece, por isso vamos às ruas neste domingo para dizer basta. Vamos mostrar nossa indignação contra todos que, de alguma forma permitem que crimes de maus-tratos aos animais fiquem impunes”, disse o protetor da causa animal, Amauri Gomes.

A organização pede que os participantes compareçam de camiseta preta, simbolizando luto e união pela defesa dos animais.

Sobre o caso Orelha

No dia 4 de janeiro, o cão ‘Orelha’ de cerca de 10 anos, foi agredido, segundo as investigações, e precisou ser submetido à eutanásia, procedimento realizado para abreviar o sofrimento do animal.

De acordo com a Polícia Civil, quatro adolescentes de classe média alta são os principais suspeitos de envolvimento no caso. As investigações indicam que a conduta do grupo pode ultrapassar o crime de maus-tratos, incluindo danos ao patrimônio e crimes contra a honra.

