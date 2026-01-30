Decisão

Participante foi retirado do reality nesta sexta-feira (30) após análise da produção.

A produção do BBB26 expulsou Paulo Augusto do programa na tarde desta sexta-feira (30). Ele foi eliminado do reality show após a direção do programa concluir que ele agrediu Jonas enquanto os dois corriam para atender ao Big Fone.

Em comunicado oficial, a emissora informou que a decisão foi tomada após análise das imagens da dinâmica exibida na manhã desta sexta. “Constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras do programa, Paulo Augusto foi desclassificado. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”, afirmou a Globo.

O episódio gerou debate entre os telespectadores, já que as câmeras estavam concentradas em Babu Santana, que acabou atendendo ao Big Fone. Com isso, há poucos registros claros do momento exato da disputa entre Paulo Augusto e Jonas.

Em uma das imagens disponíveis, Jonas aparece à frente, enquanto Paulo estende o braço em sua direção. Em outro ângulo, o veterano surge caindo no chão, o que intensificou a discussão sobre a existência ou não de um empurrão.

Após o ocorrido, Paulo Augusto tentou explicar a situação a outros participantes. Em conversa na sala com Juliano Floss, ele simulou o movimento que teria feito, afirmando que apenas apoiou a mão no ombro do colega para ultrapassá-lo. “Ele estava correndo no trotinho, eu passei voado. Ele caiu muito feio, estou até com medo. Minha consciência está limpa”, declarou.

Nas redes sociais, o público se dividiu. Parte dos internautas pediu a expulsão imediata do participante, apontando agressão física. Outros defenderam que o episódio faz parte da dinâmica do jogo e citaram situações semelhantes em edições anteriores. “Já teve Pyong Lee e Prior no BBB 20 e ninguém foi expulso”, comentou um seguidor. Outro criticou a decisão: “Que exagero. Saudade dos BBBs antigos”.

A produção do BBB 26 reforçou que qualquer atitude que coloque em risco a integridade física de um participante viola o regulamento do programa e pode resultar em expulsão.

Leia mais:

VÍDEO: Pedro aperta botão da desistência e deixa o BBB 26