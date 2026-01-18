Desistência

Participante abandona o reality na primeira semana após sequência de brigas na casa.

Pedro apertou o botão da desistência e deixou o BBB 26 na noite deste domingo. A saída ocorreu de forma voluntária após dias de conflitos constantes dentro da casa.

Desde o início da temporada, o participante vinha protagonizando discussões com diversos colegas de confinamento. O comportamento gerou atritos frequentes, interferiu na convivência e fez com que Pedro se tornasse um dos nomes mais comentados da semana.

Ao longo dos últimos dias, ele acumulou desentendimentos em dinâmicas, conversas e até em momentos de convivência na cozinha e na área externa.

Na noite deste domingo, Jordana relatou a alguns participantes que Pedro tentou beijá-la. “Eu tava procurando um baby liss. Aí o Pedro falou que na despensa deve ter mais. Eu fui procurar. Eu não vou excluir ele, interagi normal. Ele entrou comigo no confessionário e tentou me beijar. Eu falei: ‘Você ta louco, o que tá fazendo?’. Ele falou: ‘Tô fazendo o que me deu vontade'”.

Depois disso, Pedro decidiu encerrar sua participação e apertou o botão da desistência, procedimento que garante a saída imediata do reality.

