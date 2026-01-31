Solicitação

Defesa do ex-presidente encaminhou pedido ao ministro Alexandre de Moraes; visitas seguem sob rígido controle judicial.

A decisão mencionava a convocação da “Caminhada da Paz”, organizada por Nikolas Ferreira. O ato é um protesto contra a atuação do STF e chegaria a Brasília no dia seguinte à decisão.

Bolsonaro foi transferido para a Papudinha em meados de janeiro. Antes, cumpria pena de 27 anos e três meses de prisão na Superintendência da Polícia Federal, após ser condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Com exceção de visitas de Michelle Bolsonaro, advogados e médicos, todos os encontros com o ex-presidente precisam de autorização do STF. Na Papuda, as visitas podem ocorrer em até três horários diferentes: às quartas e quintas-feiras, das 8h às 10h, das 11h às 13h ou das 14h às 16h.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Moraes autoriza entrega de refeições a Bolsonaro na ‘Papudinha’