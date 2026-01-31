Investigação

Giovane Vieira Rios foi achado sem vida em apartamento; pertences foram levados

Manaus (AM) – Um homem identificado como Giovane Vieira Rios foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (30), em seu apartamento localizado no bairro da Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. O caso é tratado inicialmente como suspeita de latrocínio, já que diversos pertences da vítima, incluindo um televisor, foram levados do imóvel.

Descoberta do corpo

Segundo a Polícia Militar, amigos de Giovane estranharam a falta de contato desde as primeiras horas da manhã. Preocupados, eles se dirigiram até o apartamento, localizado no terceiro andar de uma vila, e com o auxílio da proprietária conseguiram entrar no local. Foi então que encontraram o corpo do jovem sobre a cama.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito, enquanto a Polícia Militar isolou a área para início das investigações.

Primeiras análises

Embora alguns pertences tenham sido levados, a perícia preliminar não identificou marcas de tiros ou sinais evidentes de agressão física no corpo da vítima.

Investigações em andamento

Agentes da delegacia local realizam diligências para esclarecer as causas da morte e identificar possíveis suspeitos. A Polícia reforça a importância de informações de vizinhos e familiares para ajudar nas apurações.

