Atleta norte-americano havia publicado treino um dia antes da morte e teve carreira marcada por participações no Mr. Olympia

O fisiculturista norte-americano Jason Lowe morreu aos 38 anos, segundo informação divulgada por sua esposa, Ashley, e repercutida pela imprensa internacional. A morte ocorreu na semana passada, mas a causa não foi informada pela família.

A notícia ganhou atenção nas redes sociais porque o atleta havia publicado, um dia antes do falecimento, imagens de um treino de pernas realizado em casa. Lowe mantinha um perfil ativo no Instagram, com mais de 100 mil seguidores, onde compartilhava rotinas de treinamento, preparação física e participação em competições.

Homenagem emocionante nas redes sociais

Casados há mais de oito anos, Ashley usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao marido. No texto, ela afirmou que ainda tenta compreender a perda e descreveu o impacto da ausência de Lowe em sua vida. Segundo ela, o fisiculturista completaria 39 anos poucos dias após a morte.

“Hoje vai ser o dia mais difícil da minha vida. Não sei se as palavras serão suficientes para segurar o que você significou para mim. Você fez uma versão melhor de mim mesmo, e seria o melhor pai. Dizer que estou devastada nem sequer começa a tocar na profundidade desta perda. Estou aqui sentada no nosso quintal e escrevendo isso com o seu casaco do Mr Olympia, tentando me sentir próxima a você e tentando dar um sentido a um mundo que já se sente diferente sem você”, disse.

Carreira no fisiculturismo profissional

Jason Lowe construiu carreira no fisiculturismo profissional e competiu regularmente entre 2015 e 2025. De acordo com o National Physique Committee (NPC), sua primeira vitória em torneios oficiais ocorreu no San Antonio Pro, em 2018, resultado que ajudou a consolidar seu nome no circuito da modalidade.

O atleta participou duas vezes do Mr. Olympia, competição considerada a principal do fisiculturismo mundial. Em 2019, estreou na categoria Men’s Classic, terminando na 16ª colocação. No ano seguinte, migrou para a categoria 212, na qual encerrou sua participação em 11º lugar. Lowe também disputou edições do Arnold Classic ao longo da carreira.

Repercussão entre fãs e atletas

Após a confirmação da morte, fãs e colegas do esporte deixaram mensagens nas publicações mais recentes do atleta. Muitos comentaram o fato de o último registro ter sido feito poucas horas antes do falecimento, o que ampliou a repercussão do caso.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias da morte. Pessoas próximas afirmaram que a família optou por não divulgar detalhes, e representantes do meio esportivo evitaram especulações públicas enquanto aguardam um posicionamento formal dos familiares.

(*) Com informações da Isto É

