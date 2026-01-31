chuva intesa

Falha em linha de transmissão durante chuva intensa interrompe fornecimento de energia em municípios

Um forte temporal registrado neste sábado (31) interrompeu o fornecimento de energia elétrica nos municípios de Iranduba e Manacapuru, no Amazonas. De acordo com a Amazonas Energia, a ocorrência foi causada por um desligamento intempestivo na linha de transmissão Ponta do Ismael–Iranduba, às 10h38.

Além das duas cidades, comunidades próximas também sofreram impacto com a falha no sistema. O desligamento ocorreu enquanto Manaus e municípios da região metropolitana enfrentavam chuvas intensas, ventos fortes e grande incidência de raios.

Condições climáticas dificultam reparos

Segundo a concessionária, as equipes de manutenção foram mobilizadas logo após o registro da ocorrência. No entanto, o mau tempo tem dificultado o deslocamento até os pontos afetados da linha de transmissão e a execução dos serviços necessários.

A empresa informou que prioriza a segurança dos profissionais e que os trabalhos só avançam quando há condições técnicas adequadas para atuação em campo, principalmente em situações com descargas atmosféricas e estruturas energizadas.

Municípios atingidos pelo apagão

O desligamento afetou diretamente os municípios de Iranduba e Manacapuru, que dependem da linha de transmissão atingida para o abastecimento de energia. Moradores relataram interrupções no fornecimento em diversos bairros e comunidades rurais ao longo da manhã.

Até o momento, a Amazonas Energia não divulgou um prazo oficial para a normalização total do serviço. A concessionária informou que a retomada depende da melhora das condições meteorológicas.

Orientações aos consumidores

Em nota, a empresa agradeceu a compreensão dos consumidores e orientou que ocorrências relacionadas à falta de energia sejam comunicadas por meio dos canais oficiais de atendimento.

A concessionária destacou que mantém monitoramento contínuo da situação e que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.

A Amazonas Energia reforçou ainda que, em períodos de instabilidade climática, interrupções no sistema podem ocorrer em razão de fatores externos, como descargas atmosféricas e quedas de árvores sobre a rede elétrica.

