Temporal provoca danos na zona sul da capital e coloca Manaus e municípios vizinhos em alerta máximo

As chuvas intensas registradas na manhã deste sábado (31) provocaram o desabamento de parte do muro da Base Aérea de Manaus (BAMN), localizada na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Crespo. O incidente ocorreu durante um período de alerta meteorológico severo para a zona sul da capital, onde está situada a unidade militar.

Autoridades de proteção do Amazonas divulgaram comunicados de emergência ao longo deste sábado, colocando Manaus e municípios da região metropolitana em estado de vigilância máxima.

De acordo com o sistema de monitoramento da Defesa Civil do Amazonas, vários núcleos de chuvas intensas, acompanhados de raios e ventos fortes, atingem a região, com previsão crítica estendida.

Riscos variam conforme as zonas da cidade

A capital amazonense enfrenta riscos elevados em diferentes áreas. O Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alertas moderados para possibilidade de inundações e enxurradas em zonas urbanas.

Zonas sul, leste, oeste e centro-oeste: apresentam risco severo de alagamentos devido à sobrecarga dos sistemas de drenagem.

apresentam risco severo de alagamentos devido à sobrecarga dos sistemas de drenagem. Zona norte: concentra atenção para risco elevado de deslizamentos de terra, especialmente em regiões com declividade acentuada e solo encharcado.

Há possibilidade de elevação rápida do nível da água em canais urbanos, o que exige que a população evite atravessar vias alagadas.

Orientações de segurança à população

A Defesa Civil reforça que a população deve seguir os planos municipais de contingência e adotar medidas preventivas imediatas:

Evite o trânsito: não trafegue por áreas sujeitas a alagamentos ou enxurradas.

não trafegue por áreas sujeitas a alagamentos ou enxurradas. Proteção elétrica: durante descargas elétricas, mantenha distância de redes metálicas e evite usar aparelhos conectados à tomada.

durante descargas elétricas, mantenha distância de redes metálicas e evite usar aparelhos conectados à tomada. Mobilidade: utilize rádio ou aplicativos de navegação para escolher rotas seguras e evitar pontos críticos de inundação.

utilize rádio ou aplicativos de navegação para escolher rotas seguras e evitar pontos críticos de inundação. Canais de emergência: em caso de ocorrências, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Os alertas possuem prazos distintos, com monitoramento contínuo até as 20h deste sábado para riscos de inundação em Manaus.

