maus tratos

Ato na Ponta Negra pede Justiça e busca conscientizar a população sobre a proteção aos animais

A morte do cachorro Orelha, vítima de um ato de violência na Praia Brava, em Florianópolis, gerou comoção nacional e será tema de uma manifestação na Orla da Praia da Ponta Negra, em Manaus, neste domingo (1º), a partir das 9h.

O protesto pede Justiça pelo animal e também pretende conscientizar a população sobre a legislação de proteção aos animais.

O ato é organizado pelo vereador Amauri Gomes (UB) e pelo ex-deputado federal Delegado Pablo. O ponto de encontro será em frente à Feirinha do Empreendedor, nas proximidades da Orla 92.

“Essa manifestação é um pedido de Justiça pela morte do Orelha. Sabemos que neste país a impunidade muitas vezes prevalece, por isso vamos às ruas neste domingo para dizer basta. Vamos mostrar nossa indignação contra todos que, de alguma forma permitem que crimes de maus-tratos aos animais fiquem impunes”, disse o protetor da causa animal, Amauri Gomes.

A organização orienta que os participantes compareçam vestidos com camisetas pretas, como símbolo de luto e união em defesa dos animais.

Organizadores pedem participação da população

O delegado da Polícia Federal Pablo, um dos organizadores do ato, reforçou o convite à população e destacou o caráter simbólico da mobilização.

“Justiça pelo Orelha. Não esqueça, o ato é agora domingo às 9h. Se possível, venha de roupa preto e traga seu pet também, porque essa manifestação é contra todos os maltratos dos animais. Orelha é um exemplo e a gente não pode esquecer dele”, disse.

Sobre o caso Orelha

No dia 4 de janeiro, o cão ‘Orelha’, de aproximadamente 10 anos, foi agredido e, segundo as investigações, precisou ser submetido à eutanásia para abreviar seu sofrimento.

De acordo com a Polícia Civil, quatro adolescentes de classe média alta são os principais suspeitos de envolvimento no caso. As apurações indicam que a conduta do grupo pode ir além do crime de maus-tratos, incluindo danos ao patrimônio e crimes contra a honra.

