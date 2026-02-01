Brasília

Jogo acontece no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 16h

Corinthians e Flamengo entram em campo neste domingo (1º), a partir das 16h, para disputar a Supercopa Rei no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

Inicialmente, o Timão garantiu vaga na primeira decisão nacional de 2026 após conquistar a Copa do Brasil de 2025 diante do Vasco. Já o rubro-negro chega embalado pelo título do Campeonato Brasileiro da última temporada.

Além disso, o único título do Corinthians na competição ocorreu em 1991, justamente contra o Flamengo, no último ano do torneio antes da paralisação por 27 anos.

No retorno da Supercopa, os cariocas conquistaram o bicampeonato em 2020 e 2021 e voltaram a levantar o troféu em 2025.

Times vão a campo com força máxima

As duas equipes devem escalar seus principais jogadores para a decisão.

No Corinthians, os desfalques são o zagueiro João Pedro Tchoca, que não conseguiu se transferir para o Torino, e o volante José Martínez, que permanece na Venezuela aguardando a emissão do passaporte.

Em contrapartida, atletas como os atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto, os meias Breno Bidon e Rodrigo Garro, além do goleiro Hugo Souza, estão à disposição do técnico Dorival Júnior.

Pelo Flamengo, o espanhol Saúl foi relacionado, mas não deve atuar por ainda se recuperar de cirurgia. O meia Lucas Paquetá, reforço mais caro da história do futebol brasileiro, está entre os 25 jogadores convocados pelo técnico Filipe Luís.

Também figuram na lista nomes como De Arrascaeta, Jorginho, Pedro, Bruno Henrique e Carrascal.

CBF aumenta valor da premiação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na última sexta-feira (30), o aumento da premiação da Supercopa Rei. Assim, cada clube receberá R$ 6,35 milhões apenas pela participação.

Além disso, o campeão ainda ganhará US$ 1 milhão — cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual — valor repassado pela Conmebol à CBF.

Onde assistir Corinthians x Flamengo

A decisão da Supercopa Rei será transmitida pela TV Globo, SporTV, Premiere e pela GE TV, no YouTube.

(*) Com informações da CNN Brasil

