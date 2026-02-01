IRPF

Nova tabela do IRPF beneficia 16 milhões de trabalhadores e reduz descontos na folha de pagamento

Os impactos da nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) começam a aparecer nesta semana nos contracheques dos trabalhadores que recebem até R$ 5 mil brutos por mês. Com isso, esses contribuintes passam a ter isenção total do imposto.

Além disso, quem ganha entre R$ 5.001 e R$ 7.350 terá redução gradual no valor retido na fonte.

As mudanças valem para salários pagos a partir de janeiro, com reflexo direto nos pagamentos realizados em fevereiro. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 16 milhões de pessoas serão beneficiadas pela medida.

Trabalhadores comemoram alívio no orçamento

Um dos beneficiados é o pedreiro Genival Gil, de 49 anos, morador do Distrito Federal. Ele soube da mudança por meio do telejornal e trabalha há três meses com carteira assinada, recebendo pouco mais de R$ 2,7 mil.

Agora, Genival aguarda o próximo contracheque para conferir o valor que deixará de ser descontado.

“Vai ajudar a pagar umas contas a mais da casa”, afirmou o pedreiro, que mora de aluguel no Paranoá, a 20 quilômetros do centro de Brasília.

Com a nova regra, passam a ficar totalmente isentos do IRPF, desde que a renda mensal não ultrapasse R$ 5 mil:

trabalhadores com carteira assinada;

servidores públicos;

aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios.

A regra também se aplica ao décimo terceiro salário.

Por outro lado, rendimentos acima de R$ 7.350 continuam seguindo a tabela progressiva atual, com alíquotas de até 27,5%.

Redução automática no contracheque

O jardineiro Arnaldo Manuel Nunes, de 55 anos, que recebe R$ 2.574, avalia positivamente a mudança. Segundo ele, o dinheiro fará diferença no orçamento doméstico.

“Mal dá para o cara se manter. Mas vou gastar com [as contas de] água e luz, que estão um absurdo.”

Já o integrante do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Adriano Marrocos, explica que a aplicação da nova regra ocorre de forma automática.

“Quem tem emprego, não precisa se preocupar, pois os cálculos são automáticos nos programas que geram as folhas de pagamento. O que a pessoa deve observar é que há o cálculo combinado com o redutor adicional e o desconto simplificado.”

Desconhecimento ainda é comum entre trabalhadores

Apesar do benefício, muitos trabalhadores ainda desconhecem a nova tabela. A atendente de farmácia Renata Correa, que recebe R$ 1.620, ficou surpresa ao saber que não pagará mais Imposto de Renda.

“Vou fazer uma rendinha extra e deixá-la guardadinha para poder chegar ao fim do ano ou usar em datas especiais. Até mesmo usar em uma emergência.”

Ela afirmou que irá alertar os colegas sobre a novidade.

“Agora, vou vigiar o contracheque e correr atrás para não ter problemas e saber se está tudo certinho mesmo.”

Especialistas pedem melhor comunicação das empresas

A cozinheira Elisabete Silva Ribeiro dos Santos, que recebe cerca de R$ 1,7 mil, disse que só acreditará no benefício após ver o desconto zerado.

“Eu acho excelente, mas vamos ver se vai valer mesmo!”

Diante das dúvidas, o contador Adriano Marrocos recomenda que empregadores informem claramente seus funcionários.

“Em relação aos empregados, a sugestão é o envio de um texto explicando as mudanças e que não se trata de aumento de salário, mas de redução de imposto.”

Lula anuncia justiça tributária

Na sexta-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou a medida em suas redes sociais:

“Está valendo: quem ganha até R$ 5 mil agora tem Imposto de Renda ZERO. E quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350 está pagando menos imposto. É mais dinheiro para cuidar da família, organizar a vida e viver melhor. Isso é justiça tributária, e ela está chegando para milhões de brasileiros e brasileiras”.

Compensação virá dos mais ricos

A renúncia fiscal estimada em R$ 25,4 bilhões será compensada com o novo Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo (IRPFM), que incide sobre rendas elevadas.

Entram no cálculo:

salários;

lucros e dividendos;

rendimentos financeiros tributáveis.

A nova regra afeta cerca de 141 mil contribuintes, com alíquotas de até 10% para rendas acima de R$ 50 mil mensais e para quem ganha mais de R$ 1,2 milhão por ano.

Segundo Marrocos, o impacto na arrecadação será pequeno.

“Já havia benefício de isenção para quem recebia até dois salários-mínimos (R$ 3.036). Então, a renúncia só tem a margem de R$ 3.036,01 a R$ 5 mil. De outro lado, o governo federal sancionou a cobrança de imposto de renda de parcelas que eram isentas, como a distribuição de lucros.”

Reflexo na declaração só em 2027

O Ministério da Fazenda informa que a nova tabela terá efeito apenas na declaração de 2027, referente aos rendimentos de 2026.

“Esses trabalhadores ainda terão que entregá-la normalmente. O benefício teve início apenas em janeiro de 2026, ou seja, qualquer reflexo da redução do IR deverá ser percebido somente em maio de 2027.”

As deduções permanecem inalteradas:

dependentes: R$ 189,59 por mês;

desconto simplificado mensal: até R$ 607,20;

educação: até R$ 3.561,50 por ano;

desconto anual simplificado: até R$ 17.640.

Marrocos reforça a importância de conferir os dados antes do envio.

“Os dados gerados pelas empresas são enviados para a Receita Federal, por meio de declarações eletrônicas mensais e trimestrais. Assim, a ocorrência de erro é baixa.”

E completa:

“É importante conferir os dados na declaração pré-preenchida pela Receita Federal antes de confirmar o envio”.

