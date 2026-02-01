procurado

Homem é procurado por lesão corporal e ameaça

Publicado em 01 de fevereiro de 2026

Por Em Tempo*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, divulgou a imagem de Gedenilson Gonçalves Queiroz, de 30 anos, suspeito dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a própria companheira.

O crime ocorreu no dia 23 de janeiro deste ano, no município de Tefé, localizado a 523 quilômetros de Manaus.

Polícia pede apoio da população

Segundo o delegado Micael Souza, a colaboração da população é essencial para ampliar a divulgação da imagem do suspeito e acelerar sua localização e prisão.

Além disso, a polícia reforça que qualquer informação pode contribuir diretamente para o andamento das investigações.

Canais para denúncias

A PC-AM orienta que informações sobre o paradeiro de Gedenilson Gonçalves Queiroz sejam repassadas pelos seguintes números:

(97) 98432-3673 – Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé

197 e (92) 3667-7575 – Polícia Civil do Amazonas

181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A identidade do denunciante será preservada, garantiu a autoridade policial.

