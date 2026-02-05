Alerta

Defesa Civil alerta população sobre riscos e dá orientações para segurança durante o temporal em Manaus.

Manaus está em estado de atenção nesta quinta-feira (5/2), por conta das chuvas intensas, ventos fortes e descargas elétricas, segundo a Prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Semseg. A medida segue válida até as 19h.

Monitoramento do clima

Os meteorologistas da Defesa Civil Municipal seguem acompanhando de perto as condições do tempo. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva fortes, raios e rajadas de vento, podendo atingir várias regiões da cidade. O órgão mantém vigilância constante sobre áreas de risco e sistemas de alerta.

Equipes em prontidão

As equipes da Defesa Civil estão em plantão máximo, prontas para atender ocorrências de forma imediata, em atuação integrada com outros órgãos da Prefeitura.

Em casos de emergência, a população deve entrar em contato pelos números:

199 (ligação gratuita)

(ligação gratuita) (92) 98802-3547 (WhatsApp)

Orientações à população

A Prefeitura recomenda que os moradores se cadastrem para receber alertas por SMS, enviando o CEP para o número 40199, serviço oferecido pela Defesa Civil Nacional, que fornece informações em tempo real sobre riscos e orientações preventivas.

Outras recomendações incluem:

Evitar se abrigar sob árvores durante tempestades elétricas

Manter distância de postes e fiações

Redobrar atenção ao trafegar por áreas com histórico de alagamentos

As equipes da Defesa Civil permanecem em alerta máximo, acompanhando as condições climáticas e prontas para agir imediatamente caso seja necessário.

Leia mais:

VÍDEOS: Chuva forte transforma avenidas de Manaus em rios