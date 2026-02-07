Carnaval

Jovem de 21 anos fala sobre preparação intensa, amor pela comunidade e expectativa pelo bicampeonato da Reino Unido da Liberdade

Aos 21 anos, Marisa Blanco vive a intensidade do Carnaval não apenas como espetáculo, mas como expressão de identidade, disciplina e pertencimento. Rainha de bateria da G.R.E.S. Reino Unido da Liberdade, a jovem une formação acadêmica, pesquisa e paixão pelo samba para representar sua escola na avenida em busca do bicampeonato.

Preparação física e mental

Atualmente, a rotina de treinos exige esforço constante e equilíbrio emocional. Segundo Marisa, a preparação vai além do condicionamento físico e envolve comprometimento diário com a escola.

“Está sendo bem árdua, tanto fisicamente quanto mentalmente. É uma preparação intensa, que exige disciplina, foco e muito amor pelo que faço”.

Além disso, ela destaca que todo esse processo fortalece sua conexão com a comunidade e, ao mesmo tempo, com a essência do samba.

Expectativa para o Carnaval 2026

Para este ano, a rainha de bateria promete uma apresentação marcada pela entrega e pelo sentimento coletivo. Dessa forma, a escola entra na avenida com o objetivo claro de repetir o título conquistado anteriormente.

“Muita entrega. Eu e minha escola estamos nos preparando para dar o nosso melhor na avenida, com garra, responsabilidade e merecimento. Vamos em busca do bicampeonato pelo nosso trabalho e pela nossa verdade”.

Apesar da empolgação, Marisa mantém suspense sobre o que será apresentado durante o desfile. Ainda assim, prefere guardar segredo sobre as novidades. “Isso aí eu ainda não posso contar…”.

Caminho até o posto de rainha de bateria

A oportunidade surgiu de forma inesperada e em pouco tempo. Inicialmente, amigas incentivaram Marisa a participar do processo. Em seguida, ela teve apenas uma semana para se preparar para assumir o posto.

“Foram amigas minhas que me incentivaram a participar. A partir disso, tive apenas uma semana para me preparar, mas abracei o desafio com o coração aberto”.

Enquanto isso, entre ensaios e apresentações, o que mais marca a preparação é a convivência com os integrantes da escola. Para Marisa, o vínculo com a comunidade se tornou a parte mais especial do Carnaval.

“Estar com a minha comunidade. Cantar junto com eles, viver as interações, sentir a energia… é algo de outro nível, impossível de explicar”.

Inspirações no samba

Quando fala de referências, Marisa aponta uma figura feminina que a inspira dentro do Carnaval.

“Mayara Lima. Admiro muito ela como mulher e como sambista”.

Convite ao público

Por fim, a rainha de bateria deixa um convite direto para quem vai acompanhar o desfile da Reino Unido da Liberdade na avenida.

“Convido todos a nos prestigiarem no dia 14, à meia-noite. Vamos pular juntos, festejar o nosso carnaval e mostrar a força da nossa comunidade. Vamos pra cima, comunidade do morro!”.

