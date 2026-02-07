Polícia

Polícia Civil do Rio de Janeiro confirma investigação baseada em imagens do reality.

Rio de Janeiro (RJ) – O ex-participante do BBB 26, Pedro Henrique Espíndola, foi indiciado nesta sexta-feira (6) pelo crime de importunação sexual pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Investigação conduzida pela Polícia Civil

A apuração ficou a cargo da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. Segundo a Polícia Civil, a investigação se baseou na análise técnica e pericial de imagens exibidas no reality show.

Durante o processo, Pedro Henrique não foi localizado para prestar depoimento. Mesmo assim, as autoridades conseguiram concluir a investigação analisando cuidadosamente o material do programa, realizando exames técnicos e laudos periciais.

Detalhes do caso

O crime ganhou repercussão em janeiro, quando imagens do reality mostraram o ex-BBB tentando beijar uma participante sem o consentimento dela.

Em nota, a Polícia Civil reforçou que o trabalho foi conduzido com rigor técnico e legal, garantindo a responsabilização penal, independentemente da exposição pública do investigado.

Encaminhamento ao Ministério Público

Com a conclusão da investigação, o caso foi encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que dará prosseguimento às medidas legais cabíveis.

*Com informações da CNN

