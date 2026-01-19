Esclarecimento dos fatos

Após desistência no BBB 26, Pedro vira alvo da Deam por suspeita de importunação sexual; polícia analisa imagens e colherá depoimentos.

Após a desistência do participante Pedro Henrique Espindola do BBB 26, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, abriu um procedimento para apurar o caso como importunação sexual.

Agora, a Polícia Civil analisa as imagens do programa e chamará o ex-participante para prestar depoimento. Além disso, equipes da delegacia já realizam diligências para esclarecer os fatos.

O que Pedro disse no confessionário

Depois de deixar o jogo, Pedro entrou no confessionário e apresentou sua versão sobre o que ocorreu na despensa com a participante Jordana:

“Eu tava faz dias já querendo me segurar, pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso, olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era só coisa da minha cabeça. Que ela falou ‘vamos ali procurar um baby liss’. E daí a gente chegou na despensa e eu tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria”, afirmou.

Pronunciamento de Tadeu Schmidt

Logo após a desistência, o apresentador Tadeu Schmidt comunicou a decisão ao público:

“Pedro desistiu do jogo. Vamos ver agora como foi esse momento e o que o levou a tomar essa decisão”, disse ele antes de exibir o vídeo do confessionário.

Em seguida, Schmidt destacou que a produção ofereceu acolhimento à participante Jordana e reforçou o posicionamento do programa:

“Todos vocês podem ter certeza que, se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer lugar, e as pessoas precisam entender isso.”

Nota da Polícia Civil sobre investigação contra Pedro do BBB 26

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá apura o caso de importunação sexual após a autoridade policial tomar ciência do ocorrido no programa. A Polícia Civil analisa as imagens, chamará o ex-participante para depoimento e segue com diligências para esclarecer os fatos.

