Presidente comentou relação com Trump durante lançamento de ações do PAC Saúde.

Bahia (BA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (6) que agora é amigo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O comentário foi feito durante o lançamento de ações do “Novo PAC Saúde”, projeto que busca fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

Declaração de Lula sobre Trump

“Eu agora sou amigo do Trump. Ele toda hora fala que tivemos uma química e foi amor à primeira vista. Sabe por quê? Porque ninguém respeita quem não se respeita”, afirmou Lula durante o evento.

Segundo o presidente, o relacionamento com Trump teve início em setembro do ano passado, quando os dois se encontraram pela primeira vez. Na ocasião, Trump afirmou que eles tiveram uma “química excelente”.

“O tempo foi curto, cerca de 20 segundos, mas conversamos bem e combinamos de nos encontrar novamente. Ele parecia um homem muito legal, e gostei dele, ele gostou de mim. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto”, disse Trump à época, em meio à polêmica do tarifaço sobre produtos brasileiros.

Novo encontro previsto para março

Lula anunciou que pretende se encontrar com Trump novamente na primeira semana de março.

“Estou marcando, possivelmente na primeira semana de março, para ter uma conversa olho no olho com o presidente Trump”, afirmou o petista em entrevista ao UOL nesta quinta-feira (5).

*Com informações da CNN

