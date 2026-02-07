Zona Norte

Crime ocorreu na Zona Norte e envolveu uso de explosivo na porta de segurança

A Polícia Civil divulgou as fotos e a identidade de dois suspeitos de participar de um assalto a uma casa lotérica localizada na avenida Tenente Roxana Bonessi, no Igarapé do Passarinho, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (6).

Os suspeitos foram identificados como Miguel Augusto Cruz de Souza Junior e Jociney de Matos Cruz. Segundo a polícia, a dupla utilizou um artefato explosivo para romper a porta de segurança da lotérica. Após a explosão, os criminosos invadiram o local e fugiram levando vários malotes de dinheiro.

Polícia localiza residência dos suspeitos

Equipes policiais chegaram a ir até a residência dos suspeitos, mas não encontraram os homens. De acordo com policiais militares, o pai de um dos investigados informou que a dupla já teria envolvimento com outros crimes em Manaus.

“Encontramos no imóvel roupas usadas pela dupla durante o roubo na loteria. Vamos levar os utensílios para dar continuidade à investigação”, ressaltou um policial militar, que pediu para não ter o nome divulgado.

Como aconteceu o crime

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Enquanto um dos suspeitos distrai a atendente, o comparsa posiciona o artefato explosivo na porta. Antes da detonação, os criminosos obrigam um cliente a deixar o local.

Com a explosão, uma das câmeras de segurança chega a cair, registrando os danos provocados no interior do estabelecimento.

Fuga e prejuízos

Após a fumaça baixar, a dupla invadiu a área onde estavam os malotes e fugiu com uma quantia em dinheiro ainda não informada. Segundo o coronel Thiago Balbi, subcomandante da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a estrutura do prédio ficou danificada, mas não houve feridos.

Ação da polícia

O Grupamento Marte realizou varreduras na região logo após o crime. Paralelamente, a Polícia Civil utiliza as imagens do circuito interno para identificar e localizar os suspeitos, além de apurar a participação de outros envolvidos.

*Com informações da assessoria

