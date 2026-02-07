São Gonçalo

Ação da Operação Torniquete mira roubos de veículos e cargas no estado

Policiais civis prenderam, na noite desta sexta-feira (6), Hilário Gabriel dos Santos Rangel, conhecido como Biel do Feijão, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação integrou a Operação Torniquete, voltada ao combate a roubos de veículos e de cargas no estado.

A prisão foi realizada por agentes da 72ª DP (São Gonçalo), com apoio da 60ª DP (Campos Elíseos), no momento em que o suspeito deixava o Complexo do Salgueiro, área de atuação da facção no município. Ele foi interceptado no bairro Gradim, também em São Gonçalo. Outros dois homens, responsáveis por sua segurança, foram presos.

Confronto e apreensão de armas

Segundo a Polícia Civil, houve reação dos suspeitos durante a abordagem, o que resultou em confronto com os agentes. Com o trio, os policiais apreenderam duas pistolas.

Atuação criminosa e ordens para roubos

As investigações indicam que Biel do Feijão ordenou uma série de roubos de veículos e de cargas em rodovias que cortam São Gonçalo. Ele é apontado como um dos responsáveis pela intensificação desse tipo de crime registrada entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025.

De acordo com apurações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), os crimes não tinham como objetivo principal o ganho financeiro, mas sim provocar pânico na população.

A análise de dados e o cruzamento de informações de inteligência indicaram que as ordens partiram da cúpula do Comando Vermelho, a partir de complexos considerados estratégicos, como Penha, Chapadão e Salgueiro, em retaliação a operações policiais.

Ligação com outras lideranças da facção

Ainda segundo a Polícia Civil, o preso liderava o tráfico de drogas e as ações da facção no Morro do Feijão, no bairro Paraíso. Ele também é apontado como braço direito de Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Complexo do Salgueiro.

Resultados da Operação Torniquete

A prisão faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como foco reprimir roubos, furtos e a receptação de cargas e veículos, crimes que financiam organizações criminosas.

Desde setembro de 2024, a operação resultou na prisão de mais de 820 suspeitos. Além disso, cargas e veículos avaliados em mais de R$ 48 milhões foram recuperados. As investigações também levaram a pedidos de bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 70 milhões.

