A sonda chinesa Chang’e-6 fez uma descoberta inédita no lado oculto da Lua. Análises de amostras do solo lunar confirmaram pela primeira vez a presença de nanotubos de carbono de parede única e carbono grafítico formados naturalmente, sem qualquer intervenção humana.
Segundo a Administração Espacial Nacional da China (CNSA), os resultados também indicam que a atividade geológica na região é mais intensa do que se imaginava. Para chegar às conclusões, os pesquisadores utilizaram técnicas microscópicas e espectroscópicas avançadas.
Origem dos nanotubos e grafite lunares
Os cientistas afirmam que a formação dos nanotubos e do grafite está provavelmente ligada a processos naturais extremos na Lua, como:
- impactos frequentes de micrometeoritos;
- antigas atividades vulcânicas;
- exposição prolongada ao vento solar;
- radiação cósmica intensa.
Essas condições forneceram energia suficiente para que o carbono se reorganizasse em estruturas complexas, sem qualquer intervenção artificial.
Importância da descoberta
A identificação de materiais complexos fora da Terra é significativa porque:
- Amplia o conhecimento sobre química em ambientes extraterrestres, mostrando que compostos avançados podem surgir naturalmente;
- Ajuda a entender diferenças entre o lado visível e o lado oculto da Lua, oferecendo novas pistas sobre a história e evolução do Sistema Solar.
A pesquisa da Chang’e-6 reforça a importância de missões de exploração lunar e abre caminho para estudos futuros sobre materiais lunares e processos geológicos que antes eram desconhecidos.
*Com informações da CNN
