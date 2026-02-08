sonda Chang’e-6

Sonda Chang’e-6 identifica nanotubos e grafite naturais e revela intensa atividade geológica lunar

A sonda chinesa Chang’e-6 fez uma descoberta inédita no lado oculto da Lua. Análises de amostras do solo lunar confirmaram pela primeira vez a presença de nanotubos de carbono de parede única e carbono grafítico formados naturalmente, sem qualquer intervenção humana.

Segundo a Administração Espacial Nacional da China (CNSA), os resultados também indicam que a atividade geológica na região é mais intensa do que se imaginava. Para chegar às conclusões, os pesquisadores utilizaram técnicas microscópicas e espectroscópicas avançadas.

Origem dos nanotubos e grafite lunares

Os cientistas afirmam que a formação dos nanotubos e do grafite está provavelmente ligada a processos naturais extremos na Lua, como:

impactos frequentes de micrometeoritos;

antigas atividades vulcânicas;

exposição prolongada ao vento solar;

radiação cósmica intensa.

Essas condições forneceram energia suficiente para que o carbono se reorganizasse em estruturas complexas, sem qualquer intervenção artificial.

Importância da descoberta

A identificação de materiais complexos fora da Terra é significativa porque:

Amplia o conhecimento sobre química em ambientes extraterrestres, mostrando que compostos avançados podem surgir naturalmente; Ajuda a entender diferenças entre o lado visível e o lado oculto da Lua, oferecendo novas pistas sobre a história e evolução do Sistema Solar.

A pesquisa da Chang’e-6 reforça a importância de missões de exploração lunar e abre caminho para estudos futuros sobre materiais lunares e processos geológicos que antes eram desconhecidos.

*Com informações da CNN

