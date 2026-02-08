Vietnã

Arena multiuso Trong Dong ficará pronta em 2028 e supera estádios da Coreia do Norte e do Marrocos

O Vietnã iniciou a construção do Estádio Trong Dong, uma arena multiuso que será a maior do mundo em capacidade de público. O projeto prevê 135 mil lugares. As obras começaram em dezembro, e a conclusão está prevista para agosto de 2028.

Investimento bilionário e recorde de capacidade

O custo da obra ultrapassa 925 trilhões de dongs vietnamitas (VND), o equivalente a cerca de R$ 185 bilhões. Com essa dimensão, o Trong Dong superará o Estádio Rungrado 1º de Maio, da Coreia do Norte, que comporta 114 mil espectadores e atualmente lidera o ranking mundial.

Além disso, a nova arena também ficará à frente do Estádio Hassan II, no Marrocos, que está em construção para a Copa do Mundo de 2030 e terá capacidade estimada de 115 mil pessoas.

Projeto arquitetônico valoriza tradição vietnamita

O Estádio Trong Dong terá formato inspirado no tambor de bronze Dong Son, considerado um símbolo sagrado da cultura vietnamita. A peça representa a antiga civilização do país e está associada a valores como espírito comunitário, força e longevidade.

O estádio contará com teto retrátil e será construído dentro de um complexo poliesportivo com área total de 9 mil hectares, o equivalente a 90 milhões de metros quadrados.

Arena multiuso mira grandes eventos internacionais

Inspirado em estádios como Wembley, na Inglaterra, o Ninho do Pássaro, na China, e o Lusail, no Catar, o Trong Dong foi projetado para ampliar a capacidade do Vietnã de sediar grandes eventos esportivos internacionais.

Além de competições esportivas, a arena permitirá a realização de shows, festivais, exposições, eventos socioculturais e programas comunitários de grande escala.

*Com informações do Extra

