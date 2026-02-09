gastronomia

Sabores da floresta e identidade regional atraem viajantes em busca de experiências autênticas

Manaus aparece entre os dez destinos globais tendência para 2026, segundo a pesquisa anual Previsões de Viagem, da Booking.com. A capital do Amazonas chama a atenção do turismo internacional não apenas pelas paisagens de floresta e rios imponentes, mas também por uma gastronomia marcada por história, ancestralidade e identidade regional.

O levantamento aponta uma mudança clara no comportamento dos viajantes, que agora priorizam experiências mais pessoais e conectadas à cultura local. Em Manaus, esse interesse se traduz em roteiros que passam pelo Encontro das Águas, pelas caminhadas no Centro Histórico, pelos mercados populares e, sobretudo, pelos sabores da terra e dos rios.

Ingredientes como tucupi, jambu, pirarucu, açaí, peixes amazônicos e temperos tradicionais atravessam gerações e se consolidam como parte essencial da experiência turística.

Reconhecimento confirma vocação da cidade

Para o sócio-proprietário do Grupo Engenho, o manauara Rogério Perdiz, o reconhecimento internacional reforça uma percepção já presente no cotidiano da cidade. Segundo ele, estar entre os destinos globais em alta mostra que o mundo busca experiências autênticas e conscientes, algo que Manaus oferece naturalmente, da floresta à culinária amazônica, fortemente influenciada por saberes indígenas, ribeirinhos e pela história urbana local.

“Essa visibilidade global abre portas para ampliar a nossa vocação. Esse título mostra que a comida manauara não é só sabor. É identidade, memória e conexão com um dos maiores biomas do planeta. É ter orgulho de preparar e servir pratos que contam histórias e aproximam as pessoas do nosso lugar”, destaca Perdiz.

Gastronomia acompanha tendência do turismo sensorial

Foto: Divulgação

De acordo com a pesquisa, a valorização da culinária regional acompanha uma tendência global de turismo sensorial, em que comer deixa de ser apenas uma necessidade e passa a ocupar um papel central na experiência de viagem.

Em Manaus, iniciativas como as do Grupo Engenho ajudam a traduzir essa identidade amazônida à mesa, ao unir técnica contemporânea, ingredientes locais e memória afetiva.

Memória familiar inspira a cozinha amazônida

Rogério Perdiz carrega desde a infância uma relação profunda com a culinária regional. As primeiras lembranças vêm da casa da mãe, Aliete Salles, onde a família se reunia ao redor de mesas fartas, com pratos como pirarucu de casaca, peixes assados na brasa e caldeiradas.

Foi nesse ambiente que ele aprendeu que comida representa afeto, pertencimento e tradição — valores que hoje orientam o trabalho desenvolvido pelo grupo.

“A gente não cozinha só ingredientes. Preservamos saberes familiares, celebramos a cultura indígena e ribeirinha e transformamos esses sabores em experiências contemporâneas. Cada prato é pensado para despertar memórias ou criar novas conexões com a Amazônia”, explica o empresário.

Grupo Engenho valoriza diversidade da culinária regional

Com atuação no Norte do Brasil, o Grupo Engenho reúne marcas como o Engenho Cozinha Brasileira, presente em Manaus e Belém, O Boteco Gastrobar, o restaurante Terra & Mar e o Sagrado Peixe Cozinha Regional.

A proposta é apresentar uma gastronomia que respeita a origem dos ingredientes e valoriza a diversidade cultural da região.

No Engenho Cozinha Brasileira, pratos de diferentes partes do país dialogam com a culinária amazônica. Já no Terra & Mar, referências portuguesas e argentinas se combinam com peixes regionais e ingredientes da floresta. No Sagrado Peixe, a cozinha regional assume protagonismo, reforçando a conexão direta com os rios e com o modo de comer do povo amazônida.

Experiência vai além do sabor

Para Rogério, o objetivo é que o visitante leve mais do que lembranças gastronômicas. “Quero que o turista saia pensando: ‘eu experimentei um pedaço vivo da floresta’. Que essa experiência toque o coração e ajude a construir novos olhares sobre a culinária brasileira, especialmente aquela que nasce do encontro entre natureza, memória e criatividade”, disse Rogério.

Ranking reúne destinos de vários continentes

Além de Manaus, a lista da Booking.com inclui destinos de diferentes regiões do mundo, como Mũi Né (Vietnã), Bilbao (Espanha), Barranquilla (Colômbia), Filadélfia (Estados Unidos), Guangzhou (China), Sal (Cabo Verde), Münster (Alemanha), Kochi (Índia) e Port Douglas (Austrália).

