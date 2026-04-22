Amazonas Shopping

Campanha celebra a Copa do Mundo e sorteia seis Smart TVs para clientes cadastrados

Em clima de Copa do Mundo, o Amazonas Shopping realiza, ao longo do mês de abril, o sorteio de seis Smart TVs por meio do seu Programa de Benefícios. Para participar, o cliente deve baixar o aplicativo do shopping, fazer o cadastro e, em seguida, enviar notas fiscais de compras realizadas no empreendimento.

Além disso, após o envio das notas, é necessário ativar a participação diretamente na plataforma para validar a inscrição no sorteio.

Procura por TVs cresce em ano de Copa

De acordo com a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, a campanha acompanha o aumento da demanda por televisores em anos de torneio internacional.

“Dados da consultoria NielsenIQ indicam que, em 2026, as vendas de TVs devem crescer entre 15% e 20% no período que antecede o torneio, impulsionadas pelo interesse dos consumidores em acompanhar os jogos com melhor qualidade de imagem e telas maiores”, explica.

Como funcionam os sorteios

A ação distribui os prêmios em três categorias dentro do programa de benefícios, o que amplia as chances de contemplação:

Categoria três estrelas: duas Smart TVs Mystic de 86 polegadas

Categoria duas estrelas: duas Smart TVs de 70 polegadas

Categoria uma estrela: duas Smart TVs de 43 polegadas

Dessa forma, clientes com diferentes níveis de pontuação podem participar e concorrer.

Como participar da campanha

Para garantir a participação, o cliente deve seguir alguns passos simples:

Baixar o aplicativo oficial do Amazonas Shopping Realizar o cadastro no Programa de Benefícios Enviar notas fiscais de compras Ativar a participação no sorteio dentro da plataforma

A campanha é válida durante todo o mês de abril. Portanto, os interessados devem ficar atentos aos prazos e às regras disponíveis no aplicativo.

Amazonas Shopping completa 35 anos

Em 2026, o Amazonas Shopping celebra 35 anos de história e reforça sua importância como um dos principais centros de compras, lazer e convivência de Manaus.

Desde a inauguração, no início da década de 1990, o empreendimento acompanha o crescimento da cidade. Ao longo dos anos, o espaço se tornou parte da rotina de gerações de manauaras, seja em passeios em família, seja em experiências culturais e de entretenimento.

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