Autazes

A mulher também foi presa em flagrante por chantagear a vítima para que retirasse a queixa.

Autazes (AM) – Um homem de 43 anos foi preso, no sábado (7), suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos, neta da companheira dele, de 55 anos. A mulher também foi presa em flagrante pelo crime de coação no curso do processo. As prisões aconteceram no município de Autazes, no interior

De acordo com o delegado Wellington Militão, da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações começaram após o recebimento de uma denúncia anônima de que a adolescente estaria sendo vítima de crimes sexuais praticados pelo suspeito.

O homem já havia sido condenado a 39 anos de prisão por estupro, homicídio e ocultação de cadáver de uma criança de 11 anos, em 2005, e estava em livramento condicional.

“Durante as investigações, constatamos que os abusos ocorriam na casa da avó, onde a vítima residia, e que a avó tinha conhecimento dos fatos e acobertava o companheiro. A adolescente prestou depoimento especial e relatou mais de 18 abusos sexuais cometidos pelo autor”, informou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, além do depoimento, a vítima foi submetida a exames periciais que confirmaram os abusos sofridos.

“Representamos à Justiça pela decretação da prisão preventiva do homem, que foi deferida e cumprida no sábado, na residência dele, na comunidade Novo Céu, no município”, relatou Wellington Militão.

Conforme o delegado, no domingo (08/02), a equipe policial tomou conhecimento de que a avó da vítima havia ido até o local onde a adolescente estava e passou a ameaçá-la com chantagens psicológicas, pressionando-a para que retirasse a queixa contra o autor.

“Assim que tomamos ciência da conduta da mulher, deslocamo-nos ao local e efetuamos sua prisão em flagrante pelo crime de coação no curso do processo”, concluiu o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável. A mulher responderá por coação no curso do processo e, conforme as investigações, também por estupro de vulnerável (na modalidade de favorecimento ou conivência). Ambos permanecem à disposição da Justiça.

