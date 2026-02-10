Colisão fatal

Letícia Amâncio, de 22 anos, estava na garupa da motocicleta e sofreu ferimentos graves após colisão no km 23 da rodovia.

Manaus (AM) – Uma jovem de 22 anos, identificada como Letícia Pereira Amâncio, morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus no quilômetro 23 da rodovia AM-010, na noite desta segunda-feira (9).

Ela estava na garupa de uma Honda Titan, conduzida pelo marido. O casal seguia em direção ao bairro Lago Azul, onde morava, quando a moto colidiu com a traseira de um ônibus que realizava uma conversão na pista.

Impacto mobilizou passageiros e socorristas

Com a força da batida, Letícia sofreu ferimentos graves, incluindo fratura exposta. Passageiros do coletivo desceram para prestar ajuda, e o Corpo de Bombeiros foi acionado logo em seguida.

A equipe tentou reanimar a jovem por aproximadamente 30 minutos. Moradores relataram que ela chegou a recobrar a consciência duas vezes, mas não resistiu e morreu ainda no local.

Marido teve ferimentos leves

O marido da vítima sofreu apenas escoriações. Mesmo assim, ficou bastante abalado emocionalmente e precisou ser amparado por familiares que chegaram após o acidente.

Versões divergem sobre a dinâmica da colisão

As circunstâncias da batida ainda são apuradas. Passageiros do ônibus afirmam que a motocicleta trafegava em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo.

Já moradores da área dizem que o ônibus teria entrado repentinamente na frente da moto, que seguia devagar por causa da pista molhada.

A comunidade também alerta que o trecho registra acidentes frequentes e cobra mais prudência de motoristas.

Polícia realizou perícia no local

Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente serão esclarecidas após a conclusão do laudo técnico.

