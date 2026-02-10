Um jacaré surpreendeu moradores ao aparecer pela Avenida Beira-Mar, bairro Coroado, na zona Leste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (09/02), após a chuva que atingiu a capital amazonense. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o animal em uma calçada, sem demonstrar agressividade, chamando a atenção de quem passava pelo local.
A suspeita é que o animal tenha saído de um igarapé próximo, possivelmente devido ao aumento do nível da água causado pela chuva.
Assista o vídeo:
Jacaré aparece em avenida da zona Leste de Manaus após forte chuva pic.twitter.com/RRRW8Pg49s— Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 10, 2026
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado e realizou o resgate utilizando técnicas adequadas para o manejo de animais silvestres. Após a captura, o jacaré foi avaliado e devolvido ao seu habitat natural, sem apresentar ferimentos.
