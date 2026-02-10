Um cachorro passou por momentos de desespero ao ser atacado por uma sucuri de aproximadamente três metros, em uma área do 53º Batalhão de Infantaria de Selva, próximo a uma região de mata, no município de Itaituba, no Pará. O animal ficou completamente imobilizado pela cobra, mas conseguiu sobreviver após ser resgatado por militares do Exército.
Um vídeo mostra o momento em que os militares conseguiram arrastar a cobra até uma área asfaltada e forçá-la a soltar o animal. Após ser libertado, o cachorro precisou passar por manobras de reanimação. Apesar do susto, ele reagiu bem e se recuperou.
Órgãos ambientais foram acionados e fizeram a retirada da sucuri, que foi levada para uma área segura, distante de residências.
Veja o vídeo:
