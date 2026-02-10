Desespero

Animal foi imobilizado pela cobra, mas conseguiu escapar após intervenção rápida

Um cachorro passou por momentos de desespero ao ser atacado por uma sucuri de aproximadamente três metros, em uma área do 53º Batalhão de Infantaria de Selva, próximo a uma região de mata, no município de Itaituba, no Pará. O animal ficou completamente imobilizado pela cobra, mas conseguiu sobreviver após ser resgatado por militares do Exército.

Um vídeo mostra o momento em que os militares conseguiram arrastar a cobra até uma área asfaltada e forçá-la a soltar o animal. Após ser libertado, o cachorro precisou passar por manobras de reanimação. Apesar do susto, ele reagiu bem e se recuperou.

Órgãos ambientais foram acionados e fizeram a retirada da sucuri, que foi levada para uma área segura, distante de residências.

Veja o vídeo:

