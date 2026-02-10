Oportunidade

O processo seletivo será para contratação em regime temporário e formação de cadastro reserva

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), abre inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2026, com 265 vagas para profissionais de nível superior, técnico e médio, que atuarão no Hospital do Sangue Idenir de Araújo Rodrigues, em Manaus.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as equipes da secretaria e da fundação realizam os últimos preparativos para a entrega, pelo Governo do Amazonas, do novo Hospital do Sangue.

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a nova unidade está sendo preparada par a entrega nos próximos dias. “Um Grupo de Trabalho coordenado pela SES-AM e o Hemoam atua na logística de equipamentos, infraestrutura operacional, treinamento e qualificação dos profissionais que já vão atuar nessa unidade”, informou a secretária de estado de Saúde, Nayara Maksoud.

O processo seletivo será para contratação em regime temporário e formação de cadastro reserva. O edital completo, com todos os detalhes sobre requisitos, atribuições e critérios de avaliação estará disponível a partir desta terça-feira (10/02) no site oficial da Fundação Hemoam (https://hemoam.am.gov.br/).

As oportunidades contemplam profissionais de nível superior, tais como, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, e ainda, técnicos de enfermagem e hemoterapia, além de assistentes administrativos.

Remuneração e Carga Horária

Os salários variam de R$ 1.732,00 a R$ 4.700,00, com cargas horárias de 30h ou 40h semanais, dependendo do cargo.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da Fundação HEMOAM (https://hemoam.am.gov.br/) entre os dias 10 e 13 de fevereiro de 2026, das 00h00 às 23h59 (horário de Manaus). Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição e anexar os documentos exigidos no edital, em formato PDF.

Cronograma

• Publicação do Edital: 10 de fevereiro de 2026

• Inscrições: 10 a 13 de fevereiro de 2026

• Análise Documental: 14 a 16 de fevereiro de 2026

• Resultado Preliminar: 17 de fevereiro de 2026

• Prazo para Recursos: 17 e 18 de fevereiro de 2026

• Homologação do Resultado Final: 20 de fevereiro de 2026

