A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira (10/02) a proibição da comercialização, distribuição e uso de determinados lotes de fórmulas infantis da Nestlé Brasil Ltda. A decisão, prevista na Resolução nº 32/2026, visa proteger a saúde de bebês e crianças pequenas.

A medida tem como objetivo promover a proteção da saúde infantil e reforçar a segurança dos produtos destinados ao consumo de bebês e crianças pequenas.

A determinação está relacionada ao risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode causar uma intoxicação alimentar aguda com maior gravidade em bebês e crianças de primeira infância.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reforça a importância de se manter atento às proibições dessa natureza. “Muitas famílias mantêm o costume de escolher no mercado produtos de marcas que já confiam. Mesmo assim, vale sempre conferir as informações divulgadas oficialmente para ter certeza de que não há nenhum lote impróprio para uso”, recomenda.

O diretor de Vigilância Sanitária da FVS-RCP, Jackson Alagoas, faz orientações para ajudar o consumidor. “Se no momento da compra você identificar o lote contaminado, avise ao comércio que aquele produto faz parte de um processo de recolhimento e proibição de uso”, alerta.

Orientações à população

Quem adquiriu ou utilizou alguma das fórmulas infantis citadas na lista deve verificar o número do lote impresso no rótulo. Caso o lote esteja entre os proibidos, o produto não deve ser utilizado nem oferecido à criança.

Se a criança apresentar qualquer sinal ou sintoma após o consumo, a orientação é procurar imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima. No atendimento, informe o alimento consumido e, se possível, leve a embalagem do produto.

Para informações sobre troca ou devolução, os consumidores devem entrar em contato com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), disponível na embalagem. Outras orientações estão no site oficial: https://www.nestle.com.br/comunicado-de-recolhimento-de-produto-em-todo-territorio-nacional#section-45601

Produtos e lotes com recolhimento no Brasil

NANLAC SUPREME PRO 1 a 3 anos: (5340046041), (5339046041), (5338046041), (5302046041), (5301046041);

NAN SUPREME PRO 0 a 6 meses: (5326046041), (5325046041), (5324046041), (5321046041), (5320046041), (5319046041), (5321046043);

NESTOGENO 0 a 6 meses: (5344046041), (5343046041), (5342046041), (5341046041);

NANLAC COMFOR 1 a 3 anos: (5338046041), (5337046041), (5336046041), (5328046041), (5327046043), (53430460V2), (53390460V2), (53390460V1), (53380460V1), (53370460V1);

NAN SCIENCE PRO SENSITIVE: (5323046041);

ALFAMINO: (52720017Y2), (51540017Y1), (51060017Y1).

Principais sinais e sintomas

• Vômitos persistentes e intensos;

• Diarreia, com risco de desidratação;

• Letargia, com sonolência excessiva e dificuldade de reação.

