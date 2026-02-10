Eleição 2026

Chefe da Casa Civil de Manaus se desincompatibiliza em março e confirma pré-candidatura ao Senado pelo Avante.

Manaus (AM) – O chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, Marcos Rotta, confirmou que irá se desincompatibilizar do cargo no dia 31 de março deste ano para disputar as eleições de 2026. Filiado ao Avante, o ex-vice-prefeito é pré-candidato ao Senado Federal e deve se dedicar às articulações políticas do grupo liderado pelo prefeito David Almeida.

A declaração foi dada à BandNews Difusora, durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na segunda-feira (9).

Segundo ele, sua trajetória pública sempre ocorreu de forma natural e construída ao longo dos mandatos conquistados nas urnas.

“Olha, as coisas na minha vida sempre aconteceram de forma muito natural. Foi natural eu ser deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito e secretário. Eu sempre entrego meu destino político nas mãos de Deus. Até hoje são sete mandatos, nunca perdi nenhuma eleição. Onde eu puder servir melhor Manaus e o estado do Amazonas, eu servirei”, afirmou.

Rotta pontuou que, após a desincompatibilização, ficará à disposição do grupo político liderado pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

“Saio no dia 31 de março para ficar à disposição do nosso grupo liderado pelo prefeito David. Vou me desincompatibilizar da Secretaria da Casa Civil, onde exerço uma função de extrema confiança, para estar apto a disputar as eleições de 2026”, declarou.

Em junho de 2025, durante encontro realizado em Manaus, o deputado federal e presidente nacional do Avante, Luis Tibé, anunciou o convite para que Marcos Rotta represente o partido como pré-candidato ao Senado.

Com trajetória política consolidada, Rotta já exerceu os cargos de deputado estadual, deputado federal e vice-prefeito de Manaus, acumulando experiência na gestão pública e atuação em pautas voltadas ao desenvolvimento do Amazonas.

