Diversos pontos de Manaus e municípios do interior registraram fogos de artifício atribuídos à facção criminosa CV.

Manaus (AM) – A cidade de Manaus registrou fogos de artifício em diversos pontos na noite desta terça-feira (10/02), em uma ação atribuída à facção criminosa Comando Vermelho (CV), em comemoração aos seis anos de atuação do grupo no Amazonas.

Mais cedo, uma mensagem atribuída à facção começou a circular nas redes sociais informando que, às 19h, o foguetório seria realizado. A ação ocorreu conforme o horário previsto.

O fenômeno não se restringiu à capital. Municípios do interior do estado, como Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Coari e outras cidades onde o grupo possui ramificações, também registraram disparos de fogos de artifício na mesma noite.

As forças de segurança do Amazonas realizam buscas pelos suspeitos que estavam promovendo os disparos, com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos na ação.

