Ele foi levado à unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após sofrer queda da própria altura

O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para localizar os familiares de um paciente que está internado sem referência familiar, em Manaus.

O paciente informou chamar-se Jonas Magalhães, não recorda o endereço de sua residência nem possui contatos telefônicos, deu entrada no hospital no dia 8 de fevereiro. Ele foi levado à unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após sofrer queda da própria altura.

Diante da ausência de familiares ou responsáveis legais, o Serviço Social da unidade solicita a divulgação de sua imagem, com o objetivo de facilitar o reencontro com sua rede de apoio familiar.

A unidade pede, a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

