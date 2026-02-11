Tendência

Descubra quais são os principais aplicativos de eSIM para viagens internacionais, compare vantagens, custos e praticidade, e entenda como manter internet estável no exterior sem depender de chips físicos.

Viajar para fora do país já não significa ficar desconectado ou depender de redes Wi-Fi públicas. Com a expansão do eSIM internacional, tornou-se possível ativar planos de dados antes mesmo do embarque, garantindo internet no exterior desde a chegada ao destino.

Entre as soluções disponíveis, o YESIM aparece como uma das plataformas mais completas para quem busca praticidade, cobertura global e controle direto pelo aplicativo. Mas ele não é o único. A seguir, você confere um comparativo claro com outros esim apps populares usados por viajantes ao redor do mundo.

Como funciona o eSIM e por que ele facilita viagens internacionais

Antes de comparar aplicativos, vale entender como funciona o eSIM. Diferente do chip físico tradicional, o eSIM é um chip virtual integrado ao celular que pode ser ativado digitalmente por QR code ou aplicativo.

Na prática, isso elimina etapas comuns de viagem, como procurar lojas de operadora no aeroporto ou trocar o chip brasileiro. O usuário contrata um cartão virtual eSIM, ativa o plano e começa a navegar em poucos minutos.

Principais vantagens do eSIM para viagens

Conexão imediata ao chegar ao destino

Evita tarifas elevadas de roaming

Permite trocar de plano sem remover chip

Funciona em diversos países com o mesmo aplicativo

Garante internet segura em viagem, sem depender de redes públicas

Esses benefícios explicam o crescimento acelerado do eSIM para viagens em roteiros internacionais, turismo esportivo e deslocamentos corporativos.

O que avaliar ao escolher um app de eSIM

Nem todos os apps de eSIM entregam a mesma experiência. Alguns critérios ajudam a identificar a melhor opção:

Cobertura global

Quanto mais países incluídos no plano, menor a necessidade de comprar novos pacotes durante a viagem.

Facilidade de uso

Aplicativos intuitivos reduzem erros na ativação e tornam o gerenciamento de dados mais simples.

Preço e flexibilidade

Planos com valores competitivos e possibilidade de recarga rápida oferecem melhor custo-benefício.

Recursos extras

Funcionalidades como número virtual ou soluções de eSIM para empresas ampliam o uso além do turismo.

Com esses pontos em mente, veja os três aplicativos mais utilizados por viajantes.

1. Yesim: plano global, preço competitivo e recursos avançados

O Yesim se destaca por oferecer um modelo diferente de conectividade internacional. Em vez de exigir um novo chip virtual a cada país, a plataforma trabalha com um plano global Pay As You Go que funciona em mais de 200 países.

Diferenciais importantes

Um único eSIM para múltiplos destinos , sem acúmulo de chips

, sem acúmulo de chips Recarga contínua sem necessidade de trocar plano

sem necessidade de trocar plano Preços competitivos , com pacotes a partir de cerca de €0,8

, com pacotes a partir de cerca de €0,8 Número virtual internacional , útil para negócios ou privacidade

, útil para negócios ou privacidade Soluções B2B, com painel de gestão para empresas e equipes

Esse conjunto torna o aplicativo relevante não apenas para turistas, mas também para profissionais que viajam com frequência ou organizações que precisam distribuir conectividade a colaboradores.

Além disso, novos usuários podem aplicar o cupom YEMTEMPBR10, garantindo 10% de desconto na primeira contratação.

2. Airalo: ampla presença global e variedade de planos locais

O Airalo é um dos eSIM apps mais conhecidos do mercado. Seu principal atrativo é a grande quantidade de planos específicos por país ou região.

Pontos positivos

Cobertura em diversos destinos internacionais

Planos regionais com preços acessíveis

Aplicativo simples de usar

Limitações percebidas

Necessidade de instalar um novo eSIM para cada país

Gestão fragmentada de múltiplos planos

Ausência de recursos como número virtual ou soluções corporativas

Apesar disso, o Airalo continua sendo uma alternativa comum para viagens pontuais com destino único.

3. Holafly: foco em dados ilimitados para turismo

O Holafly ganhou popularidade por oferecer planos de dados ilimitados em alguns países, algo atrativo para quem consome muito conteúdo durante a viagem.

Vantagens

Internet sem limite de dados em destinos selecionados

Boa cobertura turística

Processo de compra simples

Pontos de atenção

Preços geralmente mais altos

Limitação de compartilhamento de internet

Falta de plano global contínuo

Isso faz do Holafly uma opção interessante para estadias curtas, mas menos flexível para roteiros com múltiplos países.

Comparação direta entre os três aplicativos

Critério Yesim Airalo Holafly Plano global único Sim Não Não Cobertura internacional 200+ países Ampla Selecionada Preço inicial Competitivo Variável Mais alto Número virtual Sim Não Não Solução para empresas Sim Não Não Dados ilimitados Não Não Sim (alguns países)

A tabela mostra que cada aplicativo atende perfis diferentes de viajante. O Yesim tende a ser mais completo, enquanto Airalo e Holafly funcionam bem em cenários específicos.

Internet segura em viagem: por que evitar Wi-Fi público

Um erro comum durante viagens é depender exclusivamente de redes abertas de hotéis, cafés ou aeroportos. Essas conexões podem expor:

Dados bancários

Senhas pessoais

Informações corporativas

Conversas privadas

O uso de um cartão internacional eSIM cria uma rede própria de dados móveis, reduzindo riscos de interceptação e aumentando a segurança digital.

Por isso, a conectividade por eSIM deixou de ser apenas conveniência e passou a representar proteção de dados.

eSIM para empresas e equipes em deslocamento

Além do turismo, cresce o uso de eSIM para empresas. Organizações que enviam colaboradores ao exterior precisam garantir comunicação estável sem custos imprevisíveis de roaming.

Benefícios corporativos

Controle centralizado de linhas

Monitoramento de consumo de dados

Recarga rápida para equipes

Integração via API com sistemas internos

Nesse cenário, soluções completas como o Yesim ganham destaque por oferecer gestão profissional da conectividade internacional.

Tendência global: o fim gradual do chip físico

Fabricantes de smartphones já indicam uma transição definitiva para o cartão virtual eSIM. Modelos recentes priorizam chips digitais, reduzindo espaço interno e aumentando a segurança.

Essa mudança acompanha a digitalização das viagens, que hoje incluem:

Check-in móvel

Cartões de embarque digitais

Pagamentos por aproximação

Documentos eletrônicos

O eSIM Brazil passa a integrar esse ecossistema como ferramenta essencial de mobilidade internacional.

Qual app de eSIM escolher para sua próxima viagem?

A escolha depende do perfil de uso:

Viagens para vários países: Yesim tende a ser mais prático

Yesim tende a ser mais prático Destino único com plano local barato: Airalo pode atender

Airalo pode atender Consumo intenso de dados em estadias curtas: Holafly é alternativa

Independentemente da opção, utilizar eSIM internacional já é uma das formas mais eficientes de manter internet no exterior com estabilidade, previsibilidade de custos e segurança digital.

À medida que a tecnologia evolui, os esim apps deixam de ser solução alternativa e passam a representar o novo padrão de conectividade para viajantes no mundo todo.

