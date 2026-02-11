Grupo de Acesso A

Escola destaca obras e inclusão social no desfile pelo Grupo de Acesso A, em Manaus

Alegorias inspiradas em obras urbanas vão marcar o desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Cidade Alta no Sambódromo de Manaus, nesta sexta-feira (13).

Além de levar brilho à avenida, a escola apresentará representações de conjuntos habitacionais, áreas de lazer revitalizadas e símbolos de transformação social.

A agremiação do bairro Educandos será a quarta a desfilar pelo Grupo de Acesso A. Dessa forma, entrará na avenida com uma proposta visual baseada em intervenções que impactaram diretamente a comunidade.

Ao mesmo tempo, a escola destaca ações executadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Enredo destaca mudança social e dignidade

O samba-enredo “A transformação: da degradação à dignidade, o sonho se tornou realidade e, no raiar de um novo dia, Cidade Alta explode de alegria!” conduz a narrativa do desfile ao relacionar a história recente do bairro às intervenções urbanas e sociais. Assim, o tema transforma obras estruturais em elementos centrais da apresentação.

Ao longo dos versos e das alegorias, a escola faz referências a obras do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), do Amazonas Meu Lar e do Ilumina+ Amazonas.

Além disso, a narrativa ressalta como essas iniciativas contribuíram para melhorar a qualidade de vida da população. Portanto, a apresentação reforça a ideia de mudança estrutural e social vivida pela comunidade.

Foto: Divulgação

Alegorias recriam espaços revitalizados

Entre os destaques do projeto visual estão carros alegóricos com varandas de apartamentos e cenários inspirados em áreas urbanizadas. Além disso, componentes representarão moradores beneficiados por programas sociais, o que aproxima ainda mais o desfile da realidade do bairro.

O carro abre-alas traz uma releitura do Parque das Araras, espaço de lazer e preservação ambiental inaugurado em 2022 pelo Prosamin+, na Praça 14.

O local possui cerca de 15 mil metros quadrados e reúne áreas esportivas e verdes construídas após a revitalização do Igarapé do Mestre Chico. Dessa maneira, a escola simboliza a recuperação ambiental e urbana promovida na região.

A alegoria também contará com fantasias que remetem à ave símbolo da escola e, ao mesmo tempo, apresentará uma borboleta como metáfora de transformação. Além disso, um tripé cenográfico em forma de engrenagem reforça o conceito de desenvolvimento e a chamada “engenharia da transformação”, eixo central do enredo.

Obras ganham significado cultural no Carnaval

A proposta artística conecta o samba à história recente de Educandos e às mudanças urbanas no bairro. Assim, a escola retrata a transição de áreas antes degradadas para um novo cenário de moradia e infraestrutura.

Entre os marcos citados está, inclusive, a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Educandos, considerada a maior da região Norte em capacidade operacional.

O secretário da Sedurb e UGPE, Marcellus Campêlo, afirma que o enredo reflete o reconhecimento da própria comunidade.

“Quando as intervenções urbanas deixam de ser apenas obras e passam a ganhar significado cultural, como acontece agora no samba-enredo e nas alegorias da Cidade Alta, vemos que o impacto foi além da infraestrutura. É a população reconhecendo, por meio do Carnaval, mudanças que trouxeram mais dignidade e qualidade de vida”.

Escola levará 1,6 mil componentes à avenida

Segundo o presidente da agremiação, Williams Tatá, a Cidade Alta levará cerca de 1,6 mil brincantes ao Sambódromo. Além disso, a escola desfilará com 16 alas, comissão de frente com 15 integrantes e três casais de mestre-sala e porta-bandeira.

A bateria contará com aproximadamente 150 ritmistas, enquanto cerca de 50 baianas e uma equipe de harmonia com aproximadamente 100 componentes completarão o espetáculo.

“O desfile será encerrado com a tradicional ala dos amigos”, diz ele.

