Serviço

Novo 8º Tabelionato de Notas funciona no Uai Shopping São José e oferece serviços como escrituras, procurações, inventários e divórcios extrajudiciais.

Manaus (AM) – Os moradores da Zona Leste agora contam com mais facilidade para resolver demandas burocráticas do dia a dia. A região recebeu o primeiro cartório de notas da área, o Cartório São José – 8º Tabelionato de Notas de Manaus, instalado no primeiro piso do Uai Shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, bairro São José.

A unidade iniciou as atividades há cerca de 15 dias e foi criada com o objetivo de descentralizar os atendimentos cartoriais, reduzindo o tempo de deslocamento da população, que antes precisava atravessar a cidade para ter acesso a esse tipo de serviço.

De acordo com o tabelião titular do cartório, Anderson Suzuki, a proposta é aproximar o serviço público da comunidade e garantir mais comodidade aos moradores da zona mais populosa de Manaus.

Tabelião titular do cartório, Anderson Suzuki.

Segundo ele, o cartório oferece todos os serviços relacionados a notas, como escrituras públicas, procurações, autenticações, reconhecimento de firmas, inventário extrajudicial, divórcios, uniões estáveis e regularização de imóveis.

“O cartório de notas é um cartório importante porque, para as pessoas finalizarem uma compra e venda de imóveis, o processo começa aqui, com a escritura pública de compra e venda, para depois o documento ser registrado no cartório de registro de imóveis. Se a pessoa quiser fazer um divórcio extrajudicial, também é possível, assim como formalizar uma união estável. Portanto, toda a vida civil do cidadão passa por um cartório de notas”, explicou o tabelião.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Além da variedade de serviços, a estrutura foi pensada para oferecer mais conforto e agilidade no atendimento. O funcionamento ocorre por ordem de chegada, com painel eletrônico de senhas e prioridade garantida para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, conforme determina a lei.

Com a nova unidade, moradores da Zona Leste ganham mais praticidade, economia de tempo e acesso facilitado a serviços considerados essenciais para a regularização de documentos e resolução de questões familiares e patrimoniais.

Leia mais:

Wilson Lima entrega 403 títulos e anuncia regularização em Manaus