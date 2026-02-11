Carnaval

Evento promovido pela Prefeitura de Manaus celebra o Carnaval com programação especial para idosos e público em geral

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), realiza nos dias 12 e 13 de fevereiro o tradicional “CarnaIdoso 2026”. O evento carnavalesco promove alegria, socialização e conscientização sobre os direitos da pessoa idosa.

No dia 12 de fevereiro, das 15h às 17h, a programação acontece na sede da Fundação Dr. Thomas, localizada na rua Doutor Thomas, nº 798, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

Nesta data, a atividade será exclusiva para os idosos residentes da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

A festa contará com apresentação da banda Rosivaldo e os Metais de Olinda. Além disso, os participantes poderão aproveitar uma oficina de customização de máscaras e adereços carnavalescos, o que reforça o clima de celebração e criatividade.

Evento aberto ao público no Parque Municipal do Idoso

Já no dia 13 de fevereiro, a partir das 14h, o “CarnaIdoso” será realizado no Parque Municipal do Idoso (PMI), situado na rua Rio Mar, nº 1.324, também no bairro Nossa Senhora das Graças.

Com entrada gratuita e aberta ao público, o evento terá apresentações musicais com marchinhas e sambas clássicos.

Entre as atrações confirmadas estão o DJ Ery Castro, blocos temáticos, a boneca Kamélia, Rosivaldo e os Metais de Olinda e a banda da Polícia Militar. Além disso, o público poderá aproveitar uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

Fotos – Fábio Simões/Arquivo FDT



Gestão reforça compromisso com a pessoa idosa

O diretor-presidente da FDT, Eduardo Lucas, destacou que a iniciativa integra as ações da gestão municipal voltadas à valorização da pessoa idosa.

“O ‘CarnaIdoso’ reafirma o compromisso da gestão do prefeito David Almeida com políticas públicas que valorizam a pessoa idosa, promovendo bem-estar, convivência e respeito. A festa foi pensada para oferecer um ambiente acolhedor, seguro e cheio de alegria, fortalecendo os laços sociais e garantindo que os idosos tenham acesso ao lazer e à cultura”, destacou.

Tradição de 23 anos no calendário de Manaus

Há 23 anos, a Prefeitura de Manaus promove ações de lazer e convivência por meio do programa Conviver, desenvolvido no Parque Municipal do Idoso.

Entre os eventos mais aguardados do calendário anual, o “CarnaIdoso” se consolidou como uma tradição na cidade.

Com bandas carnavalescas, marchinhas tradicionais e muita dança, o evento proporciona momentos marcantes de diversão e confraternização para os idosos atendidos pela FDT, fortalecendo vínculos e incentivando a participação ativa na vida social.

Leia mais: