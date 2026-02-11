Economia

A medida inédita vai beneficiar diariamente entre 130 mil e 150 mil trabalhadores.

Manaus (AM) – O valor do vale-transporte começa a partir do dia 1º de março a ser reduzido de R$ 6 para R$ 5, anunciou o prefeito de Manaus, David Almeida, durante a entrega de 25 ônibus zero quilômetro que reforçam o sistema de transporte coletivo da capital, nesta quarta-feira (11). A medida inédita vai beneficiar diariamente entre 130 mil e 150 mil trabalhadores.

A solenidade ocorreu no estacionamento do Parque Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo, zona Norte, e integra o processo contínuo de modernização da frota iniciado ainda na primeira gestão do prefeito.

Novos ônibus reforçam a operação

Os 25 veículos entregues possuem ar-condicionado, câmeras de segurança e entrada USB, garantindo mais conforto e segurança para passageiros e trabalhadores do transporte coletivo.

David Almeida destacou que a frota atenderá principalmente as zonas Centro-Oeste e Oeste, incluindo bairros como Redenção, da Paz e Campos Sales, regiões de alta demanda por transporte eficiente.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Arnaldo Flores, detalhou a composição da frota:

11 ônibus superpadrão, capacidade para até 100 passageiros

11 convencionais, capacidade para 80 passageiros

3 adaptados para Pessoas com Deficiência (PcDs), idosos e mobilidade reduzida

Desde 2021, já foram entregues 509 ônibus novos, representando cerca de 45% da frota operante.

Modernização e sustentabilidade

Os novos veículos contam com motores de última geração que reduzem emissão de poluentes e tecnologias embarcadas, como sensores de segurança e entradas USB. Além disso, oferecem maior conforto térmico, adequado ao clima de Manaus.

A Prefeitura também concluiu a maior licitação da história do transporte complementar, garantindo a renovação integral das cooperativas, veículos padronizados e capacitação dos trabalhadores.

Compromisso com a população

David Almeida reforçou que a gestão municipal mantém subsídios mensais de R$ 60 milhões em 2026 para assegurar a operação e a tarifa congelada, além de defender o diálogo para garantir a continuidade do passe estudantil estadual.

“Administração do transporte público exige responsabilidade e compromisso com as pessoas. Não há precedente de tantos ônibus novos e com ar-condicionado no sistema coletivo de Manaus”, afirmou o prefeito.

Mobilidade urbana como prioridade

Desde o início da gestão, a modernização da frota, a reestruturação do transporte complementar e a redução do vale-transporte fazem parte de compromissos assumidos e entregues com planejamento técnico, responsabilidade fiscal e foco na qualidade de vida da população.

